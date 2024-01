Mali : Le ministre Sadio Camara offre cinq millions de Fcfa aux Aigles

Le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le colonel Sadio Camara, a donné lundi dernier, lors d’une rencontre avec les Aigles du Mali, une enveloppe de cinq millions de Fcfa. La délégation était conduite par le sélectionneur national Éric Sékou Chelle, avant leur départ en Côte d’Ivoire

Les joueurs étaient venus demander des bénédictions et des conseils au ministre Sadio Camara dans un esprit de patriotisme et d’engagement à l’image de l’Armée afin de s’inspirer pour aller défendre le pays en Côte d’Ivoire. C’était en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’instruction civique et de la Construction citoyenne, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba et de plusieurs autorités militaires.

Le chargé de mission du ministère chargé de la Défense, Boubacar Diallo, a déclaré que la symbolique de cette visite est de trois ordres. La première est l’amour et l’attachement de la patrie, la deuxième porte sur l’engagement et la troisième est la foi en l’avenir du pays. « Ces jeunes footballeurs sont venus s’inspirer du patriotisme des militaires engagés dans la défense de la patrie au risque de leur vie », a fait savoir Boubacar Diallo.

Se réjouissant d’avoir reçu les Aigles dans son département, le ministre chargé de la Défense a fait remarquer que les Maliens ont toujours eu la passion du sport, plus particulièrement du football. Même dans les moments les plus sombres de notre pays, pour le colonel Sadio Camara, les équipes sportives ont porté haut et loin les couleurs du Mali, alors que le pays subissait une série d’humiliations au plan politique et militaire. « Nous n’oublions pas les mauvais souvenirs du passé où parfois votre engagement patriotique n’est pas reconnu à sa juste valeur et que l’État n’a fait pas d’efforts pour vous mettre dans des conditions minimales pour faire votre travail », à -il reconnu.

Le ministre Camara a déclaré qu’aujourd’hui l’espoir renaît dans tous les domaines sous la direction du président de la Transition, le colonel Assimi Goïta. Grâce aux efforts du peuple malien et au sacrifice des Forces armées maliennes (FAMa), la situation sécuritaire s’améliore. Et d’insister que les Maliens retrouvent cette fierté de porter leurs maillots et notre pays est cité en modèle dans toute l’Afrique.

Le ministre chargé de la Défense a souligné que ces joueurs auront un rôle historique à jouer dans cette victoire du renouveau. Pour lui, à travers eux, tout le monde observe le Mali. Le colonel Sadio Camara les a conseillés à garder la tête froide en professionnel expérimenté. Et d’ajouter qu’au-delà du talent et de la maîtrise technique, ces Aigles sont des soldats maliens. Pour lui, ils doivent avoir de l’engagement, la ténacité, l’esprit de sacrifice et l’amour du pays pour ramener la coupe.

L’entraîneur des Aigles s’est dit très honoré d’être reçu par le ministre. Le sélectionneur national a salué son engagement et son soutien à son équipe. Il a remercié les autorités pour la rénovation de leur site à Kabala et pour tous les efforts consentis pour le football malien. L’Association des jeunes, à travers le ministre chargé des Sports, a remis au chef d’état-major général des Armées, le général de division Oumar Diarra deux millions de Fcfa pour soutenir les FAMa.

Souleymane SIDIBE

