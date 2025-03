By

Jeudi soir, le Mali a largement battu les Comores (3-0) à Berkane (Maroc), lors de la 5e journée des qualifications pour la Coupe du monde 2026 (Groupe I). Avant de retrouver la Centrafrique lundi à Casablanca, Tom Saintfiet, le sélectionneur belge des Aigles maliens, a accordé une interview à Afrik-Foot. L’occasion de revenir aussi sur la situation d’Hamari Traoré, absent de ce rassemblement.

Une victoire face aux Comores était presque indispensable pour que le Mali conserve ses chances de qualifications. Êtes-vous surpris par l’ampleur du score ?

Je suis très heureux que nous ayons remporté ce match, qui était très important. Battre les Comores sur ce score de 3-0 est une très belle performance, je suis fier de l’équipe. Car les Comoriens ont eu de très bons résultats ces derniers mois. Ils se sont qualifiés pour la CAN 2025 au Maroc, en terminant en tête de leur groupe, devant la Tunisie, la Gambie et Madagascar.

Et avant notre match de jeudi, ils comptaient trois victoires en éliminatoires de la Coupe du monde. C’est une équipe de qualité, qui joue bien, et où Stefano Cusin, le sélectionneur italien, fait du très bon travail. D’ailleurs, on va retrouver cette sélection lors de la phase finale de la CAN 2025 au Maroc.

Que retenez-vous de ce match, en plus de ce net succès ?

L’équipe s’est montrée très sérieuse, très appliquée. Les joueurs sont pourtant fatigués, car la saison est chargée. De plus, nous sommes en période de ramadan. Ce qu’il faut retenir, c’est bien sûr cette victoire qui permet au Mali de conserver ses chances de qualification. Mais nous avons inscrit trois buts, ce qui est tout de même une performance car la défense comorienne est très solide, sans en encaisser un seul.

Depuis que je suis à la tête de la sélection, l’équipe n’a cédé qu’une fois, lors de mon premier match en septembre face au Mozambique à Bamako (1-1) en éliminatoires de la CAN, alors que l’attaque s’est montrée efficace (13 buts). J’aime aussi beaucoup l’état d’esprit des joueurs. Nous sommes en train de mettre quelque chose en place, notamment pour essayer de décrocher cette qualification pour le Mondial, ce qui serait historique.

« L’idéal serait qu’on gagne et que Madagascar-Ghana se termine sur un nul »

Lundi, vous allez affronter la Centrafrique à Casablanca, une équipe qui s’est lourdement inclinée contre Madagascar mercredi (1-4)…

J’ai suivi ce match. Madagascar a fait un très bon match et a logiquement gagné. Mais la Centrafrique a des arguments et elle va vouloir régir. Il ne faut pas oublier qu’à l’aller à Bamako, le match s’était achevé sur le score de 1-1. Nous allons prendre ce match comme tous les autres, avec beaucoup de sérieux. Si on veut se qualifier pour la Coupe du monde, il faudra prendre des points.

Le groupe I est très serré, avec une qualification qui devrait se jouer entre le Ghana, Madagascar, les Comores et le Mali, même si la Centrafrique n’est pas éliminée. L’idéal serait qu’on gagne lundi et que la rencontre entre Madagascar et le Ghana se termine sur un score nul…

Hamari Traoré, dont la situation en sélection est floue depuis sa suspension et qui s’était gravement blessé au début du mois de septembre au genou, a rejoué avec la Real Sociedad début mars. Avez-vous des contacts avec lui ?

Bien sûr. C’est normal, c’est un bon joueur, très expérimenté, évoluant dans un bon club espagnol, et qui était le capitaine du Mali avant sa grave blessure. J’ai suivi les deux matchs qu’il a disputés au mois de mars. C’est très bien qu’il rejoue. Évidemment, il n’était pas envisageable qu’il soit avec nous pour les deux matches de mars. Il vient de reprendre la compétition avec son équipe, et il n’a joué qu’une heure au total. Il faut lui laisser le temps de retrouver le rythme. On verra au mois de juin, puisque nous devrions disputer un ou deux matches amicaux…

Source: https://www.afrik-foot.com/

Commentaires via Facebook :