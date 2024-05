Mali : Tournoi international de l’amitié : Le Mali au bout du rêve

Les Aiglons ont remporté la compétition face à la Slovaquie, battue 4-0 en finale, mardi 30 avril à Antalya en Turquie. Auteurs chacun d’un doublé, Ibrahim Diarra et Mahamoud Barry ont été les bourreaux de la sélection slovaque

La sélection nationale U20 version Soumaïla Coulibaly est donc allée au bout de son rêve. Mardi 30 avril, elle a remporté la première édition du Tournoi international de l’amitié de Türkiye face à la Slovaquie, étrillée 4-0 en finale.

Les quatre buts de la partie ont été marqués par deux joueurs : Ibrahim Diarra et Mahamoud Barry auteurs, chacun d’un doublé. Le premier a débloqué le tableau d’affichage à la 25ème minute, avant de réaliser le break à la 27ème minute.

Les Aiglons ont donc tué le suspense en moins d’une demi-heure, avant d’enfoncer le clou en deuxième période, avec deux nouvelles réalisations signées Mahmoud Barry (57è et 61è min).

C’est dire que les Aiglons de Soumaïla Coulibaly n’ont jamais tremblé dans ce face à face avec la sélection slovaque, dominée dans tous les compartiments de jeu et qui s’inclinera logiquement sur le score sans appel de 4-0. Le Tournoi international de l’amitié de Türkiye, faut-il le rappeler, un regroupé huit pays qui ont été répartis en deux poules de quatre.

La Türkiye, le Mali, l’Arabie saoudite et la Jamaïque étaient logés dans le groupe A, alors que l’Équateur, le Maroc, la Slovaquie et le Guatemala se sont affrontés dans le groupe B. Lors de la phase de poules, les Les Aiglons avaient battu, successivement la Türkiye, hôte de la compétition (4-3 aux tirs au but, 2-2 à l’issue du temps réglementaire), l’Arabie saoudite (4-2) et la Jamaïque (1-0) .

Ainsi, en quatre sorties, les joueurs de Soumaïla Coulibaly ont inscrit 11 buts contre 4 encaissés. «Je suis heureux de voir les joueurs sur la première marche de ce tournoi international qui a regroupé huit pays. Ça a été un grand test pour l’équipe dans la perspective des échéances qui nous attendent. Félicitations à tout le groupe, à présent nous allons nous concentrer sur les éliminatoires de la phase finale de la CAN U20», a déclaré Soumaïla Coulibaly après le sacre de ses joueurs.

À l’instar de son entraîneur, le capitaine des Aiglons a également exprimé son bonheur de voir le groupe remporter son premier trophée international. «En quittant Bamako, nous n’avions qu’un seul objectif, remporter le tournoi et offrir le trophée aux Maliens.

Dieu merci, l’objectif a été atteint et tout le groupe mérite d’être félicité pour avoir mouillé le maillot», a déclaré Ibrahim Diarra, en présence du délégué fédéral Ousmane Cissé qui n’a pas manqué de rendre hommage à l’équipe. et à l’encadrement technique. «Les joueurs ont été irréprochables pendant tout le tournoi. Ils ont fait honneur au football malien à travers leur prestation», a commenté le dirigeant.

Désormais, Soumaïla Coulibaly et ses joueurs ont le regard tourné vers le Tournoi U20 de la Zone A de l’Union des fédérations ouest-africaines (UFOA), prévu du 15 au 30 septembre au Libéria. La compétition est qualificative pour la CAN U20, prévue en 2025.

Djénéba BAGAYOGO

