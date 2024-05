Comme lors des précédentes éditions, le Forum international sur le sport (Fis-2024) a connu un franc succès, malgré la situation économique du pays, selon la présidente de l’Association pour la promotion de la jeunesse et des sports (APJS), Mme Sy Aminata Makou Traoré. Le thème de l’édition 2024 était “l’engagement par le sport : un pari pour la stabilité, l’éducation, la paix, la santé, l’innovation et l’égalité des chances afin de bâtir une nation sportive”. L’occasion était bonne pour Mme Sy Aminata Makou de remercier tous les partenaires qui ont contribué à la réussite de ce grand rendez-vous de la jeunesse, tenu du 18 au 20 mai 2024. Voici le discours prononcé lors de la cérémonie d’ouverture présidée par le ministre Abdoul Kassim Ibrahim Fomba.

Mesdames et Messieurs, en vos rangs et qualités respectifs,

Chers invités, amis et acteurs du sport,

J’éprouve un réel plaisir de vous accueillir aujourd’hui pour la 8e édition du Forum international sur le sport, sous le thème inspirant «L’engagement par le sport : un pari pour la stabilité, l’éducation, la paix, la santé, l’innovation et l’égalité des chances afin de bâtir une nation sportive».

Comme vous le savez, depuis août 2020, le Mali s’est engagé dans un processus de refondation ayant pour objectif de réformer en profondeur le pays sur les plans politique, institutionnel et économique. De notre compréhension, l’efficacité d’un tel processus se mesurera dans sa capacité à apporter des réponses durables aux conflits et instabilités à travers de nouveaux instruments comme le sport dont la reconnaissance spécifique a progressé au cours des dernières années grâce aux efforts visant à organiser et à mobiliser ses acteurs pour la réalisation des objectifs de paix et de développement durable.

Le sport, au-delà de sa dimension compétitive, est un puissant vecteur de valeurs et d’engagement. Il incarne la solidarité, le respect, l’égalité et la fraternité. Il est un outil formidable pour favoriser la stabilité, l’éducation, la paix, la santé, l’innovation et l’égalité des chances au sein de nos sociétés.

La 8e édition de ce Forum a la particularité de se tenir à moment crucial pour notre pays en ce qu’il vit des périodes complexes dans son cheminement vers la refondation sous la conduite des autorités de Transition. Il est important de souligner que pendant cette marche vers de jours meilleurs pour notre pays, le sport à travers ses acteurs pourrait jouer un rôle déterminant dans l’accomplissement de cette mission haut combien importante pour les maliens.

C’est pourquoi, aujourd’hui, plus que jamais, il est nécessaire d’investir dans le sport et de promouvoir l’engagement par le sport afin de construire une nation sportive. En investissant dans le sport, nous investissons dans l’avenir de nos jeunes, dans la promotion de la santé et du bien-être, dans la lutte contre les inégalités et les discriminations, dans la recherche de solutions innovantes pour un développement durable. Ensemble, il nous faut, aujourd’hui plus qu’hier, nous engager pour faire du sport un levier de transformation sociale, économique et politique.

Engageons-nous pour construire une nation sportive, où chacun a sa place et où chacun peut s’épanouir dans un environnement favorable à l’épanouissement de tous. Le rassemblement et le sursaut des Maliens sont des volontés chères à l’ambition portée au plus haut niveau par le président de la Transition, chef de l’Etat, le colonel Assimi Goïta. Je demeure convaincue que les journées du Forum International sur le Sport sauront montrer à quel point les sportifs maliens sont capables de créer la différence dans l’initiative pour la construction d’un Mali rassemblé, solidaire et uni dans sa diversité. Avant de terminer, je voudrais reconnaitre ici, l’excellent travail du Ministre Abdoul Kassim Ibrahim Fomba depuis son arrivée à la tête de notre Ministère de tutelle, sa disponibilité et son engagement à être au plus près des acteurs du sport nous permet de croire en de jours meilleurs pour le sport malien.

Je voudrais également saluer les efforts constants du Comité national olympique et sportif du Mali et de son président, Habib Sissoko qui a toujours soutenu les initiatives participant à promotion du sport et de l’olympisme au Mali. Au passage, nous souhaitons plein succès à nos athlètes qualifiés pour les jeux olympiques Paris 2024.

Mesdames et messieurs,

C’est aussi le lieu pour nous de rendre à hommage à nos vaillantes Forces armées maliennes et profiter de cette tribune pour féliciter et encourager le ministre Sadio Camara et toute son équipe pour les efforts fournis dans leur lutte implacable contre les forces du mal. Je remercie chaleureusement les membres du gouvernement et du Conseil national de transition qui ont bien voulu être présents à nos côtés pour cette huitième édition.

Avant de terminer, j’adresse mes chaleureux remerciements à notre Commission d’organisation portée par une équipe déterminée et dynamique composée de femmes et d’hommes d’exception qui n’ont ménagé aucun effort des mois durant pour l’atteinte de nos objectifs.

Aux membres de l’APJS, plus qu’une équipe, nous sommes une famille ;

Merci pour vos efforts.

Vive le sport et Que Dieu bénisse le Mali”.

