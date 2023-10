Nos expatriés : Les maliens buteurs dans six championnats

Entré à la 62è minute de jeu, Saliou Guindo a contribué à la large victoire à domicile de Maccabi Petah Tikva contre Bnei Sakhnin défait 5-1 au compte de la 5è journée du championnat israélien de D1. L’ancien joueur de la J. A. de Bamako a rejoint les Bleus Blancs en juillet dernier, en provenance de KF Laçi d’Albanie.

Le Malien a clôturé le festival offensif de son équipe, en faisant trembler les filets à quatre minutes de la fin du temps réglementaire (86è min). «Depuis mon arrivée en juillet dernier, je n’avais pas encore marqué et cela commençait à durer. Dieu merci, j’ai ouvert mon compteur-but cet après-midi (samedi dernier, ndlr) et j’en suis heureux», a confié au téléphone Saliou Guindo, avant d’évoquer les raisons qui l’ont poussé à s’engager avec Maccabi Petah Tikva.

«Maccabi Petah Tikva et le président du club (Avraham Luzon, ndlr) m’ont fait part de leur intérêt, à rejoindre l’équipe. Après une longue réflexion, j’ai accepté l’offre. Au début, j’avais très peur de venir ici à cause de la situation du pays. Mais j’ai été rassuré par le président et j’avoue que depuis mon arrivée ici, tout se passe bien. Je pense que je vais renouveler mon contrat et passer quelques années dans le club», a déclaré Saliou Guindo.

L’attaquant malien vise deux objectifs majeurs cette année : se qualifier avec Maccabi Petah Tikva à l’une des compétitions (Ligue des champions d’Europe, Europa League, Europa League Conférence) et décrocher une place en équipe nationale pour la prochaine CAN, Côte d’Ivoire 2023. «Si je marque beaucoup de buts, peut-être que le sélectionneur national, Éric Sékou Chelle me fera signe comme il l’a fait pour Moussa Djènèpo lors du dernier regroupement des Aigles. Je reste confiant et déterminé à intégrer la sélection nationale pour participer à la prochaine CAN», a terminé Saliou Guindo, dont l’équipe occupe la 3è place du classement avec 9 points, derrière Maccabi Ta (13 unités) et H. Haïfa (10 points).

En Finlande, Méry Traoré (18 ans), a soulevé son premier trophée samedi dernier suite à la victoire de son équipe Ilves Tampere, en finale de la Supercoupe du pays face à Honka (2-1). L’ancien joueur du FC Diarra est arrivé au club il y a quelques mois et espère que cette première consécration marquera le début d’une longue aventure avec Ilves Tampere et conduira à la signature de son premier contrat pro. «Je suis très content de remporter mon premier trophée avec Ilves Ttampere.

Je ne pouvais pas rêver mieux et je suis prêt à donner le meilleur de moi pour aller le plus loin possible avec mes nouveaux coéquipiers. J’ai beaucoup d’ambitions pour Ilves Ttampere», a déclaré le jeune Malien à la fin de la rencontre. Week-end faste également pour Cheibane Traoré, qui a envoyé Al Bashear en première division libyenne, en marquant le deuxième but de son équipe face Al Watan battu 2-0, samedi, en finale des play-offs. Cerise sur le gâteau pour l’ancien joueur du Stade malien, il termine meilleur buteur du championnat avec 11 réalisations, 4 passes décisives.

«Ouf de soulagement pour le club de se retrouver en première division.

Je suis content d’avoir offert cette victoire à mon club. Dans tous les clubs où j’ai évolué ces dernières années, j’ai atteint mes objectifs. Je rends grâce à Dieu et j’espère pouvoir être sur la même lancée l’année prochaine avec Al Bashear. Nous allons tout faire pour préserver notre place en première division et sur le plan individuel, mon objectif sera de terminer parmi les meilleurs buteurs du championnat», a confié à la presse Cheibane Traoré. À l’instar de Méry Traoré et Cheïbane Traoré, Mohamed Sanogo s’est également illustré en Autriche, en offrant les trois points de la victoire à First Vienna face à Lafnitz, défait 3-2, au compte de la 9è journée du championnat de D2.

Le jeune milieu de terrain malien (19 ans), qui a marqué le but victorieux à l’entame du dernier quart d’heure (75è min) a posté sur sa page Facebook : «On avait besoin des trois points pour grignoter quelques places au classement. Je suis fier de cette victoire, nous allons continuer sur la même lancée afin de pouvoir atteindre notre objectifs principal qui est de terminer sur le podium du championnat». Pour la petite anecdote, l’équipe de Mohamed Sanogo occupe la 6è place du classement, avec 14 points, très loin du leader, Grazer AK qui affiche 24 points au compteur. Les 2è et 3è places sont occupées, respectivement par Schwarz-Weib Bregenz (19 points) et St Polten (16 points). Au Koweit, Al Qadsia est allé pulvériser Al-Fahaheel (3-0), samedi, lors de la 3è journée de la Premier League et Ibrahima Tandia a été le détonateur de son équipe.

Le milieu offensif malien a, en effet, délivré les siens, en ouvrant le score peu avant l’entame du dernier quart d’heure (70è min). «C’est une grande satisfaction pour moi de marquer le premier but de la rencontre, mais le championnat ne fait que commencer et nous ne sommes que 3è du classement avec 7 points. Notre objectif est la première place (c’est Koweit SC qui mène la danse avec 9 points, ndlr) et nous allons tout faire pour passer devant», a confié au téléphone le Malien.

En Ligue des champions d’Europe, le Sporting Club Braga (Portugal) a renversé l’Union de Berlin (3-2), mardi dernier, lors de la 2è journée de la phase de poules et le premier but de Braga porte la signature d’un Malien : Sikou Niakaté qui a frappé à la 41è minute. «Le classement de notre poule est dominé par le Real Madrid (6 points, ndlr) suivi de Naples (3 points) et nous sommes troisième avec 3 points également. Nous allons continuer à travailler plus afin d’être mieux classés. Nous avons les moyens d’y parvenir en travaillant et les dirigeants sont au four et au moulin pour nous mettre dans les meilleures conditions de travail», a réagi Sikou Niakaté, dont c’est le premier but avec le club portugais cette saison.

En Hongrie, Győr s’est largement imposé en déplacement face à Siofok (4-2), mercredi dernier, lors de la 2è journée de la D2 et l’ailier malien, Mamady Diarra a clôturé le festival de son équipe, en inscrivant le 4è but dans les arrêts de jeu (90è min+4). «C’était une rencontre très difficile, mais à la fin nous avons gagné en marquant 4 buts. Félicitations à toute l’équipe qui a livré un grand match», a déclaré l’ancien joueur de Yeelen olympique, après la rencontre. En Türkiye, Mustapha Yatabaré, a également fait trembler les filets, mais le but du Malien n’a pas suffi à Genclerbirligi (D2 turque, ndlr) qui a été tenu en échec à domicile par Manisa FK de Demba Diallo (1-1). «Nous voulions gagner ce match mais les dieux du stade n’étaient pas avec nous.

C’est vraiment dommage mais nous allons continuer à travailler plus pour grignoter quelques points pour la suite du championnat. Je dédie mon but à la légende du football malien, Salif Keïta, décédé le mois dernier. Je m’incline devant sa mémoire et prie pour le repos éternel de son âme. Mes sincères condoléances à sa famille, ses amis et anciens compagnons, Salif a laissé un vide dans le football malien», a déclaré le frère aîné de Sambou Yatabaré.

Djeneba BAGAYOGO

