Malgré une erreur du pauvre Khusanov sur son premier ballon, Manchester City a renversé Chelsea (2-1) et revient dans les premières places de Premier League.

Lourdement battu au Parc des Princes, en Ligue des Champions (2-4), Manchester City n’y arrive toujours pas et reste largué au classement en C1, mais aussi en Premier League. Mais avant de recevoir Chelsea pour ce choc de la 23e journée, Pep Guardiola pouvait compter sur ses recrues hivernales : Marmoush et Khusanov, directement alignées en raison des nombreuses blessures. Même situation pour les Blues, qui décidaient alors d’aligner Sancho, Jackson, Madueke avec Palmer, mais pas Nkunku, toujours sur le banc.

Ce début de match a d’ailleurs commencé de la pire des manières pour les Cityzens… mais surtout pour Khusanov, auteur d’une énorme erreur de relance récupérée par Jackson, qui servait Madueke pour l’ouverture du score (1-0, 3e). Mais la recrue ouzbèke n’était pas la seule fautive, puisque City n’arrivait à rien dans ce début de période. Sancho (9e), Foden, sur le poteau (11e) et Jackson (20e) manquaient de faire le break… et allaient le regretter.

Superbe inspiration d’Erling Haaland

Car après un premier avertissement sur un but refusé pour Marmoush, sur un hors-jeu (34e), Nunes pouvait s’infiltrer et tenter une frappe, repoussée par Sanchez directement sur Gvardiol pour l’égalisation (1-1, 42e). Une égalisation au meilleur des moments pour les Skyblues, bien mieux en seconde période. Trouvé en profondeur, Haaland loupait son duel devant le portier londonien (51e), mais confirmait la bonne domination des Cityzens.

Et finalement, après une superbe relance d’Ederson vers Haaland, le Norvégien marquait d’un sublime piqué du gauche, aux 20 mètres, profitant d’une sortie lamentable de Sanchez (2-1, 68e). Dépité, Chelsea a ensuite complètement coulé après le but de Foden, bien servi par Haaland et De Bruyne pour permettre à Manchester City de revenir au quatrième rang et surtout se rassurer avant une semaine décisive contre Bruges, en C1, puis Arsenal, en PL. De son côté, Chelsea poursuit sa méforme et tombe au 6e rang avant d’aller à West Ham.

Source: https://www.footmercato.net/

