PSG-Clermont (4-0) : même décimé, ce Paris-là sait briller

3-0, puis 4-0… Après l’heure de jeu, Idrissa Gueye, déjà buteur à Brest plus tôt dans la saison, s’est lui aussi mêlé à la fête (65e). Intenable, Kylian Mbappé a vu son tir repoussé tant bien que mal par Arthur Desmas. Le ballon est revenu sur le Sénégalais, qui d’une tête dans le but vide, ne s’est pas fait prier pour corser l’addition et enfoncer encore un peu plus les Clermontois, désabusés. Même privé de ses stars, ce PSG new look n’a pas eu à forcer son talent pour l’emporter et soigner sa différence de buts.