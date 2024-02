L’aventure des Aigles du Mali à la Can 2023 s’est arrêtée en 1/4 de finales ce samedi 3 février 2024 au stade de la Paix de Bouaké. En effet, les Aigles se sont inclinés face aux Eléphants par le score de 2 buts à 1.

En 1/4 de finale, les Aigles n’ont pas pu vaincre le signe indien qui les poursuit face aux Eléphants de Côte d’Ivoire. Malgré leur domination tout au long de la rencontre, ils se sont inclinés 1-2 devant l’équipe hôte qui n’était pourtant pas un foudre de guerre.

Dominateurs, les Aigles n’ont pu être réalistes devant la cage ivoirienne. Après avoir ouvert la marque par Néné Dorgeles, ils vont concéder l’égalisation en fin de parité (90e) avant d’encaisser un 2e but assassin à la fin du temps additionnel des prolongations (120e mn+1). Les Ivoiriens brisaient du coup le rêve des Maliens d’accéder aux 1/2 finales. C’est sur ce triste scénario que l’aventure de la Can 2023 s’est arrêtée pour les Aigles du Mali.

Arbitrage en cause

A la conférence de presse d’après-match, Eric Sékou Chelle a reconnu que son équipe a péché et qu’il a fait des erreurs. “J’ai fait des erreurs. J’ai échoué. Je suis le premier responsable de l’échec de l’équipe. Nous n’avons pas su répondre sur la qualité de jeu des Ivoiriens qui avaient l’énergie. Ils méritent la demi-finale. Je suis déçu pour le Mali, je suis déçu pour les Maliens. Je leur présente mes excuses”, a-t-il dit.

Outre sa responsabilité, il a attribué la débâcle des Aigles à l’arbitrage. “Pour nous, cette élimination est difficile à digérer. Nous avons réussi à faire un beau match. C’est dans les dernières minutes que nous nous sommes effondrés.

Je suis triste pour mes joueurs car cette génération de joueurs est talentueuse et mérite plus. Je pense qu’il y a beaucoup d’équipes qui ne peuvent pas faire ce que mon équipe fait actuellement. J’ai demandé à mes joueurs de jouer pour gagner et nous avons fait un bon match avec beaucoup de situations intéressantes.

Nous avons eu deux penaltys et un seul a été accordé. Il faudrait qu’on nous explique la règle de la faute de main.

Nous avons vu une main avec le ballon qui n’a pas été accordée, c’est quelque chose que nous devons examiner et le carton rouge était légitime. Nous avons perdu pied sur les 5 dernières minutes. Au niveau de la qualité de jeu, je pense que dans le monde entier il n’y a pas beaucoup d’équipes capables de faire ce que nous avons fait. Cette génération mérite de gagner quelque chose”, a développé Eric Sékou Chelle.

Siaka Doumbia

Envoyé spécial à Bouaké

Après l’élimination des Aigles :

Les encouragements de la Fémafoot

Après l’élimination des Aigles aux 1/4 de finale, la Fédération malienne de football, dans un communiqué daté du 4 février 2024 et signé du secrétaire général Sidy Békaye Magassa, apporte ses encouragements aux Aigles du Mali. Dans ledit communiqué, la Fémafoot rappelle que le samedi 3 février 2024, les Aigles ont été arrêtés au stade des quarts de finale, brisant le rêve de tout un peuple.

“Cependant, tous les observateurs sont unanimes à reconnaitre que les Aigles se sont battus avec détermination. Pour arriver å cette étape, les Aigles ont bénéficié de soutiens multiformes, tant de la part du gouvernement que des partenaires, des supporters et de la diaspora malienne en Côte d’Ivoire. Les plus hautes autorités se sont impliquées pour créer les meilleures conditions de participation à cette Coupe d’Afrique des nations. Le public sportif malien ainsi que la diaspora malienne de Côte d’Ivoire se sont fortement mobilisés pour accompagner les Aigles dans cette aventure. Le président et les membres du comité exécutif de la Fémafoot remercient le président de la Transition, le gouvernement du Mali, les Maliens de Korhogo, de San Pedro, de Bouaké et l’ensemble du peuple malien pour leurs soutiens et leur accompagnement patriotiques. Aux joueurs et à l’encadrement des Aigles, nous leurs demandons de digérer cette défaite et de se projeter vers l’avenir”, souligne le comité exécutif de la Fémafoot.

Siaka Doumbia

Djibril Traoré, journaliste sportif :

“Eric Sékou Chelle doit rester et continuer son travail”

Certes la pilule de l’élimination a été dure à avaler, mais il faut comprendre après tout que ce n’est que du sport et du football. Nous avons fait nos observations et analyses après le match maintenant l’heure est à la réflexion et personnellement je pense que celui qui est aujourd’hui à la tête de notre équipe nationale doit rester et continuer son travail. Il a déjà fixé les jalons, lui aussi a beaucoup appris de cette compétition et de cette élimination et il faut le reconnaître, il a fait progresser cette équipe. C’est vrai je ne suis pas forcément d’accord avec tout ce qu’il fait ou tout ce qu’il entreprend, mais le pays reste notre bien commun et on doit le protéger et le faire progresser. Que chacun joue sa partition sans animosité et ça ira In shaa Allah. Les prochaines échéances sont très proches pour les Aigles et on n’a pas de temps à perdre”.

CAN 2023 :

Le ministre des Sports salue le parcours des Aigles du Mali

Malgré leur élimination de la Coupe d’Afrique des nations (Can) Côte d’Ivoire 2023, les Aigles ont reçu les félicitations et les encouragements du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba. Il promet que des enseignements techniques seront tirés pour mieux aborder les échéances futures.

Dans un communiqué en date du 4 février 2024 et signé du secrétaire général Amadou Diarra Yalcouyé, le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba informe l’opinion nationale que la sélection nationale seniors du football s’est inclinée en quart de finale de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des nations 2023 devant son homologue de la Côte d’Ivoire par le score de 1 contre 2 dans les prolongations au Stade de la Paix de Bouaké.

Le ministre rappelle qu’après 11 ans sans jouer l’étape des quarts de finale d’une Coupe d’Afrique des nations, les Aigles ont réalisé un parcours honorable et sont tombés les armes à la main, malgré leur détermination et leur engagement, à l’issue d’un match palpitant et plein de rebondissements. Le ministre félicite, au nom des plus hautes autorités, les joueurs, les membres de l’encadrement technique, la Fémafoot, le public sportif et les membres de la Commission nationale d’organisation pour leur don de soi tout au long de cette campagne.

Le ministre exprime toute sa reconnaissance au président de la Transition, chef de l’Etat et au Premier ministre, chef du gouvernement pour leur soutien constant à la sélection nationale de football. Il remercie tous les membres du gouvernement et du Conseil national de transition ainsi que l’ambassade du Mali en Côte d’Ivoire et le consulat de Bouaké pour leur accompagnement remarquable à la sélection nationale.

Le ministre remercie particulièrement toutes les personnes qui ont soutenu les Aigles au niveau des espaces publics de diffusion des matches, les artistes pour leur rôle déterminant dans la mobilisation autour de la sélection nationale et les donateurs pour la manifestation de la fibre patriotique à travers leur précieuse contribution. “Par ailleurs, le ministre a indiqué que cette participation malienne sera profondément analysée en rapport avec la Fémafoot et des enseignements techniques seront tirés pour mieux aborder les échéances futures au plus grand bonheur du peuple résiliant du Mali. Le département travaille à renforcer toutes les disciplines sportives et à rendre effectif le professionnalisme en milieu sportif conformément aux dispositions législatives et réglementaires en la matière”, ajoute-t-il.

Siaka Doumbia

Commentaires via Facebook :