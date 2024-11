Quatre ans après le décès d’ATT : Une image de bâtisseur fixée à jamais dans la mémoire collective

Quatre ans après la disparition du président Amadou Toumani Touré dit ATT, le 10 novembre 2020, je garde de l’illustre défunt et “Soldat de la démocratie malienne” le souvenir d’un Homme d’Etat, d’un bâtisseur et d’un leader profondément humain. La “Fondation pour l’Enfance” et l’hôpital “Mère-Enfant le Luxembourg” (aujourd’hui l’un des centres hospitaliers les mieux équipés du Mali voire de la sous-région), entre autres, attestent éloquemment de cet humanisme profond et sincère.

Le souvenir est aussi celui du visionnaire qui déclarait en 2006 : “Si la paix est le socle de la stabilité sociale, la sécurité est celui du développement économique et social. Depuis de longues années, nos insuffisances en matière de développement et de gouvernance ont été exploitées par des sources opportunistes et nuisibles. Profitant de la faiblesse de nos capacités d’investissement et de la précarité de nos économies locales fragilisées par la sécheresse dont nous sortons à peine, elles ont tenté de nous déstabiliser, déstructurer notre société et nous imposer de nouvelles valeurs qui n’ont jamais été les nôtres”… Le temps lui a donné raison par rapport à son analyse sur les menaces qui plainaient sur la bande sahélo-saharienne. Il est difficile de parler du bilan global de feu le président ATT pendant son règne à la tête de l’Etat car, comme je le disais plus haut, le général a été un grand bâtisseur. Inspiré de l’image qu’il avait de sa fonction et de la vision qu’il avait du Mali du futur, il a laissé ses empreintes sur tous les domaines. Dans ses œuvres, il était animé de sa volonté de faire du Mali un pays moderne, désenclavé, prospère…

En effet, ce grand patriote a construit des ponts et des routes, des hôpitaux ou encore des logements sociaux pour les populations à faibles revenus. Sans parler de l’Assurance maladie obligatoire (Amo). Décriée durant ses premières années, tout le monde cherche à y adhérer aujourd’hui. Les retraités vous diront qu’ils n’attendent plus trois à six mois pour percevoir leur pension maintenant perçue mensuellement grâce à ATT.

Mais, en tant que chroniqueur sportif et passionné de sport, je ne peux pas faire l’impasse sur son investissement humain et financier dans le développement du sport. Aujourd’hui, le Mali a dans sa vitrine au moins 26 trophées de basket-ball, notamment au niveau des petites catégories, grâce à Hamane Niang (conférences de basket) et au président Amadou Toumani Touré.

En effet, la politique de réalisation d’infrastructures sportives de proximité d’ATT a permis aux enfants et aux ados de réaliser leur rêve de concilier sport et études. Après l’école, ils peuvent s’entraîner tard sur ces terrains de proximité électrifiés. Cela a boosté la pratique de cette discipline qui bénéficie depuis de beaucoup d’engouement autour de sa pratique. Cela se fait ressentir non seulement sur le nombre de pratiquants, mais aussi sur les centres de formation qui se sont multipliés dans le pays.

La salle Abdallah Mahamane Haïdara (au Stade du 26 Mars de Yirimadio) et le Palais des sports “Salamatou Maïga” de l’ACI 2000 découlent de cette farouche volonté politique d’accompagner l’essor du basket malien par des infrastructurelles dignes de ce nom. Aussi bien pendant la Transition (26 mars 1991-8 juin 1992) que durant ses deux mandats de président de la République, feu “Antoumane” n’a jamais lésiné sur les moyens pour encourager et motiver les sportifs parce qu’il avait cette conviction que le sport est l’une des meilleures vitrines pour un pays.

Donc c’est tout l’héritage de feu le général-président qui retient aujourd’hui l’attention. Et comme l’a reconnu un leader politique malien à l’annonce du décès du général ce triste 10 novembre 2020, “on ne réalise la valeur d’un Homme que lorsqu’on le perd…”. Et je suis convaincu que, au fil des années, les Maliens vont davantage découvrir la grandeur de l’homme et la valeur réelle et la portée historique de ses œuvres politiques, sociales, économiques, culturelles, sportives… Quoi que l’on dise, je suis convaincu que toutes les actions d’ATT, tous les actes posés par le général visaient avant tout à soulager les Maliens, à consolider la paix et la cohésion sociale, à rehausser l’image du pays… Il est vrai que, quelles que soient votre ambition et la volonté politique qui vous animent, on ne peut pas relever tous les défis qui se posent à une nation à un moment de son histoire. C’est pourquoi l’Etat est aussi une continuité. Même si ATT a placé la barre très haut pour ses successeurs à Koulouba.

Aujourd’hui, pour le sursaut démocratique qu’on attend d’elle, la classe politique doit s’inspirer de feu le général ATT en mettant le Mali au-dessus de toutes les autres ambitions. Le général Amadou Toumani n’a jamais conquis le pouvoir pour l’exercer seul ou à sa convenance.

Sa conviction était qu’une fois la page des élections tournée, il fallait une synergie des forces vives, notamment politique, pour mieux gouverner le pays. D’où son concept de gestion consensuelle du pouvoir. Quoi de plus normal qu’un président élu sorte des considérations partisanes pour diriger avec l’ensemble des forces vives ?

Malheureusement, la classe politique n’a pas joué le jeu et a apporté l’eau au moulin des détracteurs du général qui ont qualifié son mode de gestion de “partage de gâteaux”. Et pourtant le consensus n’est pas proscrit en politique ou dans la gouvernance d’un Etat. ATT a voulu tout le monde autour de lui pour bâtir ce Mali dont nous rêvons tous, pour sortir notre pays de l’ornière.

Conquérir le pouvoir et vouloir l’exercer sans exclusion d’aucune force politique ou sociale est une approche de gouvernance démocratique qui découle de la grandeur d’esprit, d’une vision novatrice de la gouvernance… Cela prouve qu’ATT n’a été ni un démagogue ni un mégalomane !

Aujourd’hui, la classe politique devrait profondément réfléchir à la meilleure approche de gouvernance du pays afin de consolider la démocratie. Et la gestion consensuelle prônée par le regretté Amadou Toumani Touré lui donne certainement de la matière à travers une profonde réflexion individuelle et collective pour en tirer les enseignements et la quintessence !

Enfin, comme l’écrivait un confrère de “L’Aube” à l’occasion du 2e anniversaire du décès du Général-Bâtisseur, “l’Homme (Général ATT) a aimé le Mali et il s’est battu pour le rayonnement du pays jusqu’à son dernier souffle” ! Ceci est indéniable ! Telle est en tout cas notre conviction profonde !

Moussa Bolly

Ancien chargé de mission au ministère des Sports

CNOSM : Hommage au grand sportif Amadou Toumani Touré !

L’opinion publique nationale et internationale retient volontiers, du président Amadou Toumani Touré qu’il est le “Soldat de la démocratie” ! Oui. “Père de l’Assurance maladie obligatoire (Amo) et du Régime d’assistance médicale (Ramed)” ! Oui. C’est vrai tout ça ! Pour nous, sportifs du Mali, il est l’homme d’Etat Malien qui s’est tenu le plus près possible du monde olympique et sportif de son pays, qui s’est le plus investi et qui a le plus investi pour la réussite des sportifs maliens. A preuve :

– La construction des stades dans les villes de Bougouni, Koutiala et San ;

– La construction du Palais des sports Salamatou Maïga de l’ACI-2000 ;

– La rénovation et la réhabilitation des stades Ouenzzin et Mamadou Konaté, des stades municipaux Kassé Kéïta de Gao et de Tombouctou ;

– La construction de la salle Afrobasket du Stade 26-Mars ;

– Les travaux de rénovation de la piscine olympique de Bamako.

En plus des grands travaux d’infrastructures sportives, ATT a su créer un climat de confiance et d’incitation à la performance par une grande marque d’amitié et de fraternité face aux acteurs du monde sportif ; une attitude qui frisait la camaraderie dans certains cas. Voilà pourquoi les basketteuses du Djoliba-Dames lui ont apporté un titre de championnes d’Afrique ! Voilà pourquoi Daba Modibo Kéïta décrocha un titre mondial en taekwondo ! Voilà pourquoi Hamchétou Maïga et sa bande ont été sacrées championnes de la Coupe d’Afrique des nations et représentantes de l’Afrique aux Jeux olympiques de Pékin 2008 ! Et pour un Mali qui gagne le président ATT était l’invité de marque du Comité national olympique et sportif du Mali à Pékin et le premier supporter des Aigles-Dames basketteuses. C’était tout simplement un retour sur investissement car ATT avait construit dans chaque commune du district de Bamako un terrain de basket-ball aménagé et électrifié pour la formation à la base ainsi que l’exploitation judicieuse des espaces verts sur le boulevard de l’Indépendance pour la pratique populaire du sport.

La Coupe ATT ou la Super-coupe ATT fut un succès et s’imposa comme le championnat national du football de masse de Kayes à Kidal parce que ATT lui a donné son nom et son image même si les organisateurs étaient des bénévoles reconnaissants.

Voilà pourquoi nous rendons hommage au Président sportif pour l’engagement d’Etat au service du sport malien et les bons résultats obtenus pendant les 10 ans de sa présidence et de collaboration étroite avec le Comité national olympique du Mali.

Dors en paix Président sportif !

