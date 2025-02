Alors que des rumeurs faisaient part d’un Neymar très actif dans les bureaux de Santos pour amener dans ses valises des stars internationales, le président Marcelo Teixeira a été très cash sur ce dossier.

Loin des projecteurs du mercato européen, l’un des mouvements qui a fait couler le plus d’encre est bien le départ officialisé de Neymar et son retour confirmé à Santos. Il avait lui-même expliqué son choix : «j’ai l’impression de revenir dans le temps. Je suis ici avec mes amis et ma famille et ils m’ont aidé à écrire ce que je vous raconte. Ils connaissent déjà ma décision. Je vais en effet signer un contrat avec Santos, et je veux remercier mes fans à travers le monde, qui ont longtemps rêvé de ce moment. 12 années sont passées depuis mon départ, mais mon amour pour le club n’a jamais changé. J’ai besoin de rejouer, et seul un club comme Santos pouvait me garantir l’amour dont j’ai besoin pour préparer mes futures grandes échéances, dans les années qui arrivent. Et vous tous, peu importe le club que vous supportez, avez conscience de ce que cela représente. J’espère que vous serez tous avec moi pour cette nouvelle étape de ma carrière. Je suis reconnaissant de tout votre soutien, même dans les moments les plus difficiles, et ils étaient nombreux dernièrement. Jouer au foot, faire ce que j’aime le plus dans ma vie, me rend heureux et je ne veux que ça». La Neymar Mania n’a pas tardé à envahir Santos et plus largement tout le Brésil.

Pas d’ingérence dans les décisions !

La semaine dernière, UOL affirmait que l’ancien numéro 10 du PSG avait demandé à Santos de monter une grosse équipe. L’international auriverde (128 sélections, 79 buts) et son clan ont même proposé d’aider le club pauliste à faire la campagne de recrutement. Néanmoins, dans une interview avec Band, le président Marcelo Teixeira a tenu à quelque peu clarifier les différents bruits de couloirs exagérés que l’on peut entendre dans la presse : « Nous avions déjà un plan de recrutement, nous en avons fait venir certains. Nous sommes toujours sur le marché. Il n’y a eu aucune indication directe de Neymar pour embaucher A, B ou C. Au contraire, c’est nous qui avons eu l’opportunité de le faire, de discuter avec lui. Il était en Europe, les joueurs qui ont joué avec lui, le profil des joueurs ».

Le média brésilien assurait pourtant que Neymar et son père avaient déjà discuté avec Santos de plusieurs recrues potentielles. Et attention, ça envoie du lourd. UOL explique que parmi les noms cités figurent des cibles de rêve telles que Paul Pogba (31 ans), Sergio Ramos (38 ans), Thiago Silva (40 ans), Ganso (35 ans) et Marcelo (36 ans) : «mais pas d’indication directe de sa part. Santos est sur le marché et n’a pas encore terminé le cycle de recrutement. Le mercato est en pleine inflation, il faut avoir des opportunités de marché pour faire d’autres arrivées, principalement en raison de l’économie du football brésilien, dans les chiffres qui sont négociés avec la SAF et les clubs structurés. Les chiffres négociés sont insoutenables et vont rendre le budget des clubs impossible dans un avenir proche», martèle encore le patron de Santos. Hors de question donc de prendre des risques et de céder à toutes les demandes de Neymar.

Neymar ne veut pas poser problème

Qu’en pense le principal intéressé ? Neymar est revenu sur ces folles rumeurs de manière humoristique, niant avoir eu une quelconque influence sur l’arrivée de nouveaux joueurs : «Le téléphone de Neymar Sr. fonctionne beaucoup. Le mien est éteint. Évidemment, quand on me pose une question sur un joueur ou quand un joueur vient me poser une question, je donne mon avis. Mais ce n’est pas quelque chose dans laquelle je vais m’impliquer. C’est notre président qui en décide, avec l’entraîneur et notre PDG. Ils sont responsables de la constitution de l’équipe et je suis sûr qu’ils la constitueront de la meilleure façon possible. Je pense qu’aujourd’hui Santos a une équipe très forte, ce sont des joueurs qui, s’ils ont 100% de confiance, peuvent faire beaucoup plus que ce qu’ils font».

Cependant, l’ancienne star du PSG et du Barça confirme qu’il se tenait à prêt à aider l’équipe à tous les étages : «J’apporterai quelque chose de différent à l’équipe. J’en suis sûr. Je sais que je ne vis pas le meilleur moment de la vie de Santos, de la vie de l’équipe. Ils le savent tous, ils savent qu’ils doivent s’améliorer, ils doivent donner plus, ils savent qu’ils doivent honorer encore plus ce maillot, c’est donc ce que nous allons faire. Mon rôle sera d’aider non seulement sur le terrain, mais aussi en dehors des terrains. Sur le terrain avec des buts, des passes décisives, avec tout, mais aussi dans la conversation de montrer ce que signifie vraiment le maillot de Santos». En tout cas, la pression monte et Neymar va faire ses grands débuts la nuit prochaine face à Botafogo.

