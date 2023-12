Seydina Omar Diagne, Secrétaire général de la Zone II de l’ACNOA : «Le président Habib Sissoko bénéficie toujours de la confiance des pays membres de la Zone II de l’Acnoa»

“Au cours de l’AG de demain, nous examinerons les rapports d’activités, financiers 2021-2023 et le manuel de procédures…»

C’est ce samedi 16 décembre que se tiendra l’Assemblée Générale ordinaire de la Zone II de l’Association des Comités Nationaux Olympiques d’Afrique (Acnoa) à l’hôtel de l’Amitié avec la participation des délégués des huit pays de la zone. L’événement est placé sous la présidence du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction Civique et de la Construction Citoyenne, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba. Il s’agira de passer en revue le bilan de l’exercice et de se projeter sur l’avenir. Dans cet entretien exclusif, le Secrétaire général de la Zone II de l’Acnoa, Seydina Omar Diagne nous parle de cette rencontre de Bamako.

Aujourd’hui-Mali : Bonjour M. le Secrétaire général. Pouvez-vous nous faire un rapide bilan de santé de la Zone II de l’Association des Comités Nationaux Olympiques d’Afrique (Acnoa/Zone II) ?

Seydina Omar Diagne : La zone II de l’ACNOA se porte bien. Elle est considérée comme la Zone pilote au sein de l’ACNOA du fait que nous déroulons tout le programme proposé par le Bureau Exécutif dirigé de main de Maître par le grand Président Habib Sissoko et validé lors de l’Assemblée Générale en début de quadriennal 2020-2024.

Par ailleurs, en matière de Bonne Gouvernance, nous sommes cités en exemple car nous avons tous les états financiers audités et validés par un cabinet d’expertise comptable. A la suite de cela, tous ces états sont envoyés à l’ACNOA pour montrer toute la transparence qui est gage de Bonne Gouvernance.

En outre, nous tenons régulièrement nos réunions statutaires comme l’Assemblée d’information qui aura lieu demain Samedi 16 Décembre 2023 en présence de tous les Présidents de Comités Nationaux venant de Cap-Vert, Gambie, Guinée Bissau, Guinée, Mauritanie, Sénégal, Sierra Léone et du pays hôte le Mali.

Effectivement, c’est ce samedi que se tiennent à Bamako les travaux de l’Assemblée générale ordinaire. Quel est le rôle de cette instance et quels sont les sujets qui seront débattus ?

Le rôle de la Zone est de coordonner toutes les activités du mouvement olympique des 08 pays et de les représenter au sein de l’ACNOA avec la présence du Président Habib Sissoko comme membre du Bureau Exécutif au sein de notre Association Continentale. Au cours de l’Assemblée Générale de demain, nous examinerons les rapports d’activités, financiers 2021-2023 et le manuel de procédures revu et corrigé pour une validation.

Quelle est votre appréciation de la présidence de M. Habib Sissoko à la tête de la Zone II ?

Habib Sissoko est à son 3ème mandat comme Président de la Zone II toujours élu à l’unanimité. Chaque fois qu’il a voulu arrêter, tous les pays lui demandent de continuer. Au sein de toutes les zones, c’est le seul à qui on accepte qu’il fasse plusieurs mandats sans contestation. Dans les autres zones, aucun président n’a fait deux mandats. Habib est un Homme exemplaire de droiture, courtois, travailleur, jovial, altruiste, franc, très très honnête. C’est pourquoi, il est toujours plébiscité par tous ses pairs au niveau de la Zone. C’est un véritable cadre qui donne le bon exemple et contribue au rayonnement de notre pays partout dans toutes les instances internationales où il siège.

Je vous assure que la liste est loin d’être exhaustive pour décrire la dimension de l’homme. Que Le Bon Dieu lui bonne santé et longue vie .Amen

Au plan des résultats sportifs, peut-on dire que la Zone II de l’Acnoa n’a pas à rougir face à ses homologues d’Afrique ?

Au plein des résultats sportifs au sein de la Zone, tous les pays ne sont pas du même niveau, mais, des progrès immenses sont en train de se réaliser car déjà certains pays ont des qualifiés pour Paris 2024 notamment en sport collectif comme l’équipe du Mali en football et d’autres en sports individuels.

Quelles sont les perspectives ?

En 2024, beaucoup d’activités sont au programme. Il s’agit de la formation des personnels et de la formation des Journalistes et Photographes reporters d’images.

La CAN 2023 s’ouvre dans quelques semaines en Côte d’Ivoire. Avez-vous un mot pour cette compétition ? Et quel est éventuellement votre pronostic ?

Que la compétition se déroule dans un esprit de fraternité, de convivialité, de fair-play et d’amitié au bénéfice de la jeunesse africaine dans une ambiance festive comme savent le faire nos parents ivoiriens.

Hoo, difficile de pronostiquer car il y a au moins une dizaine d’équipes qui se valent, mais, je pense que la fraîcheur physique fera la différence .Que le Meilleur gagne.

Vive le Football Africain.

Un dernier message à l’endroit des acteurs du mouvement olympique et sportif ?

Contribuons à l’édification d’un monde pacifique et meilleur au profit de la jeunesse mondiale par le sport et l’olympisme.

Continuons à promouvoir le Sport comme facteur de paix, facteur de cohésion sociale, facteur d’amitié, facteur de rassemblement, facteur de paix, facteur d’entente entre les peuples. Cela dit, nous profitons de votre tribune pour remercier les Hautes autorités du Mali en tête le Colonel Assimi Goïta, Président de la Transition pour toute l’aide et le soutien qu’il ne cesse de nous apporter par l’octroi d’un siège pour la Zone 2 au sein du stade Ouézzin. Vive le Mali !

Réalisé par El Hadj A.B. HAIDARA

