Pour des récompenses prévues le 27 février, la Fifa a dévoilé le jeudi 12 janvier les différentes listes des prétendants aux trophées The Best Fifa.

Au total, ce sont 7 catégories de trophées qui seront attribuées à l’occasion d’une cérémonie annuelle qui signe son retour en présentiel après quelques années de turbulences pour raison de pandémie de Covid-19. Plus grande distinction convoitée, Lionel Messi, sacré champion du Mali, fait figure de favori pour le trophée The Best Men Player Fifa (meilleur joueur masculin).

Les catégories qui seront primées sont : meilleurs joueur, joueuse, gardien de but, gardienne de but, supporters, entraîneurs pour le football masculin et féminin. Pour The Best – Prix des supporters de la Fifa, une personne et 2 groupes de supporters sont en lice. Premièrement, Abdullah Al Salmi (Arabie Saoudite). Traversant le désert saoudien, Abdullah s’est rendu au Qatar à pied depuis sa ville de Djeddah pour aller encourager son équipe à la Coupe du Monde de la Fifa. Deuxièmement, les supporters argentins.

Ils se sont déplacés en nombre au Qatar pour pousser leur équipe et vivre son sacre lors de la Coupe du Monde de la Fifa, et des millions d’entre eux ont acclamé leurs héros à leur retour à Buenos Aires et dans tout le pays. Et enfin, les supporters japonais qui ont gagné un respect mondial pour leur tradition consistant à rester dans le stade après les matches de la Coupe du Monde pour aider à nettoyer les tribunes.

Selon la Fifa, ce sont deux panels d’experts qui ont sélectionné les candidats. Elle ajoute également que la procédure de vote public sur Fifa + court jusqu’au 3 février 2023 et que les trois finalistes de chacune des sept catégories seront dévoilés début février.

Liste des prétendants :

The Best – Joueur de la Fifa :

Julián Álvarez (Argentine / River Plate et Manchester City FC)

Jude Bellingham (Angleterre / BV Borussia 09 Dortmund)

Karim Benzema (France / Real Madrid CF)

Kevin De Bruyne (Belgique / Manchester City FC)

Erling Haaland (Norvège / BV Borussia 09 Dortmund et Manchester City FC)

Achraf Hakimi (Maroc / Paris Saint-Germain)

Robert Lewandowski (Pologne / FC Bayern Munich et FC Barcelone)

Sadio Mané (Sénégal / Liverpool FC et FC Bayern Munich)

Kylian Mbappé (France / Paris Saint-Germain)

Lionel Messi (Argentine / Paris Saint-Germain)

Luka Modrić (Croatie / Real Madrid CF)

Neymar (Brésil / Paris Saint-Germain)

Mohamed Salah (Égypte / Liverpool FC)

Vinícius Junior (Brésil / Real Madrid CF)

The Best – Joueuse de la Fifa :

Aitana Bonmatí (Espagne – FC Barcelone)

Debinha (Brésil – North Carolina Courage)

Jessie Fleming (Canada – Chelsea FC Women)

Ada Hegerberg (Norvège – Olympique lyonnais)

Samantha Kerr (Australie – Chelsea FC Women)

Beth Mead (Angleterre – Arsenal WFC)

Vivianne Miedema (Pays-Bas – Arsenal WFC)

Alex Morgan (États-Unis – Orlando Pride et San Diego Wave)

Lena Oberdorf (Allemagne – VfL Wolfsbourg)

Alexandra Popp (Allemagne – VfL Wolfsbourg)

Alexia Putellas (Espagne – FC Barcelone)

Wendie Renard (France – Olympique lyonnais)

Keira Walsh (Angleterre – Manchester City WFC et FC Barcelone)

Leah Williamson (Angleterre – Arsenal WFC)

The Best – Entraîneur de la FIFA pour le football féminin :

Sonia Bompastor (France / Olympique lyonnais)

Emma Hayes (Angleterre / Chelsea FC Women)

Beverly Priestman (Angleterre / Équipe Nationale du Canada)

Pia Sundhage (Suède / Équipe Nationale du Brésil)

Martina Voss-Tecklenburg (Allemagne / Équipe Nationale d’Allemagne)

Sarina Wiegman (Pays-Bas / Équipes Nationales d’Angleterre et des Pays-Bas)

The Best – Entraîneur de la Fifa pour le football masculin :

Carlo Ancelotti (Italie / Real Madrid CF)

Didier Deschamps (France / Équipe Nationale de France)

Pep Guardiola (Espagne / Manchester City FC)

Walid Regragui (Maroc / Wydad AC / Équipe Nationale du Maroc)

Lionel Scaloni (Argentine / Équipe Nationale d’Argentine)

The Best – Gardienne de but de la Fifa :

Ann-Katrin Berger (Allemagne / Chelsea FC Women)

Mary Earps (Angleterre / Manchester United WFC)

Christiane Endler (Chili / Olympique lyonnais)

Merle Frohms (Allemagne / Eintracht Francfort et VfL Wolfsbourg)

Alyssa Naeher (États-Unis / Chicago Red Stars)

Sandra Paños García-Villamil (Espagne / FC Barcelone)

The Best – Gardien de but de la Fifa :

Álisson Becker (Brésil / Liverpool FC)

Yassine Bounou (Maroc / Séville FC)

Thibaut Courtois (Belgique / Real Madrid CF)

Ederson (Brésil / Manchester City FC)

Emiliano Martínez (Argentine / Aston Villa FC)

