À son arrivée à la tête des Aigles du Mali en 2024, Tom Saintfiet a été confronté à des attentes, notamment celle de battre la Côte d’Ivoire, ceci, que ce soit lors de matchs amicaux ou en compétition.

Cependant, dans une interview, l’entraîneur belge a précisé que, pour lui, l’objectif n’était pas simplement de remporter un match isolé, mais de viser des titres.

« Lorsque j’ai pris les rênes du Mali, on m’a dit que battre la Côte d’Ivoire, que ce soit en match amical ou en compétition, était un objectif. Mais pour moi, l’important, c’est de viser des titres, pas un simple match », tels sont les propos relayés massivement sur les réseaux sociaux.

Bien que ces propos aient été relayés par plusieurs médias, il convient de noter qu’il n’existe pas de sources officielles confirmant ces déclarations exactes.

En effet, les informations disponibles proviennent principalement de commentaires recueillis lors de conférences de presse et d’interviews où Saintfiet a exprimé son désir de construire une équipe compétitive capable de remporter des trophées majeurs.

Selon lui, le vrai défi réside dans la conquête de titres et non dans la simple victoire contre un adversaire. Cette approche reflète bien sa philosophie de travail, centrée sur la performance collective et les résultats sur le long terme.

Sous la direction de Saintfiet, le Mali a déjà démontré un potentiel considérable. Lors des qualifications pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, les Aigles ont survolé leur groupe, terminant à la première place avec un bilan impressionnant de 4 victoires et 2 nuls.

Ce parcours sans défaite a permis à l’équipe de se qualifier aisément pour la phase finale de la CAN, tout en ne concédant qu’un seul but. Cette performance démontre la solidité du groupe et la méthode de Saintfiet, qui privilégie la rigueur défensive et la cohésion d’équipe.

L’ambition de Tom Saintfiet ne se limite pas à la qualification, mais s’étend à la conquête du trophée continental. Il a d’ailleurs exprimé sa confiance en la capacité de son équipe à atteindre la finale de la CAN 2025.

Pour cela, il mise sur une préparation soignée, une discipline collective et une concentration de tous les instants.

Il est clair que Tom Saintfiet nourrit de grandes ambitions pour le Mali, mais sa vision dépasse le cadre d’une simple victoire contre un adversaire comme la Côte d’Ivoire.

Son objectif est d’établir les bases d’une équipe capable de rivaliser au plus haut niveau. Cela représente un défi de taille, et les Aigles semblent bien partis sous sa houlette pour viser l’élite du football africain.

