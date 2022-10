Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le point de non-retour semble avoir été atteint entre Cristiano Ronaldo et Manchester United. Après le coup de sang du Portugais cette semaine face à Tottenham, les Red Devils souhaiteraient se séparer de leur numéro 7, en grande difficulté depuis le début de la saison. Tous les scénarios seraient envisagés en interne, dont une rupture de contrat pour faciliter sa sortie.

La rupture semble désormais inévitable entre Cristiano Ronaldo et Manchester United. Après avoir vainement tenté de plier bagage lors du dernier mercato estival, l’international portugais vit aujourd’hui un calvaire sous les ordres d’Erik ten Hag, qui a décidé de se passer de ses services la plupart de temps. Frustré, Cristiano Ronaldo ne parvient plus à cacher son agacement. Après avoir refusé d’entrer en jeu en fin de rencontre contre Tottenham (2-0) mercredi, le quintuple Ballon d’Or a décidé de quitter le stade Old Trafford avant le coup de sifflet final, entraînant sa mise à l’écart de l’effectif pour le choc face à Chelsea samedi. Manchester United a donc décidé de prendre le parti de l’entraîneur néerlandais, ce qui pourrait provoquer un départ précipité de la star portugaise.

Manchester United veut mettre fin au feuilleton CR7

D’après les informations divulguées par The Sun, Erik ten Hag souhaite voir Cristiano Ronaldo quitter Manchester United, et il pourrait ne pas être le seul au sein du club puisque le tabloïd anglais annonce que le numéro 7 portugais a perdu le soutien des quelques alliés qu’il lui restait en interne après son coup de sang contre Tottenham cette semaine. La tension est donc à son comble à Manchester United, au point que tous les scénarios seraient étudiés pour la sortie de Cristiano Ronaldo.

Vers un départ libre pour Cristiano Ronaldo ?

Des sources du club ont en effet déclaré au quotidien britannique i newspaper qu’une stratégie de sortie était envisagée afin de mettre fin à l’aventure mancunienne de Cristiano Ronaldo, au point que les Red Devils seraient disposés à le laisser partir librement en janvier si Jorge Mendes ne parvenait pas à trouver un nouveau club au quintuple Ballon d’Or. L’agent portugais est toujours à la recherche d’un point de chute pour son client depuis l’été dernier mais peine à parvenir à ses fins, reste à voir si Cristiano Ronaldo obtiendra enfin satisfaction en tant qu’agent libre.

« Bientôt, nous serons de nouveau ensemble »

En attendant d’en savoir davantage sur la suite de sa carrière, Cristiano Ronaldo a pris la parole ce jeudi sur les réseaux sociaux pour expliquer son geste d’humeur. « Comme je l’ai toujours fait tout au long de ma carrière, j’essaie de vivre et de jouer respectueusement avec mes collègues, mes adversaires et mes entraîneurs. Cela n’a pas changé. Je n’ai pas changé. Je suis la même personne et le même professionnel que j’ai été pendant les 20 dernières années en jouant au football d’élite, et le respect a toujours joué un rôle très important dans mon processus décisionnel. J’ai commencé très jeune, les exemples de joueurs les plus âgés et les plus expérimentés étaient toujours très importants pour moi. Par conséquent, plus tard, j’ai toujours essayé de donner l’exemple moi-même aux jeunes qui ont grandi dans toutes les équipes que j’ai représentées », a-t-il confié sur ses réseaux sociaux.

« Malheureusement, ce n’est pas toujours possible et parfois la tension du moment prend le dessus. En ce moment, je sens juste que je dois continuer à travailler dur à Carrington (le centre d’entraînement de MU, ndlr) soutenir mes coéquipiers et être prêt à tout dans n’importe quel match. Céder à la pression n’est pas une option. Ça n’a jamais été le cas. C’est Manchester United, et unis nous devons rester debout », a ajouté Cristiano Ronaldo, concluant sa publication par un message d’unité : « Bientôt, nous serons de nouveau ensemble. » Vraiment ?

10sport.com

Bernard Colas

Commentaires via Facebook :