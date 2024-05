Victor Osimhen : la star aurait choisi son prochain club !

Après tant d’attentes, le célèbre footballeur nigérian, Victor Osimhen, aurait finalement choisi son nouveau club.

En effet, le joueur aurait choisi Chelsea plutôt qu’Arsenal comme prochaine destination selon des informations en provenance d’Italie.

La Gazzetta dello Sport rapporte que le buteur nigérian de 25 ans a opté pour un transfert à Stamford Bridge et qu’un accord pourrait être conclu dès la fermeture de la fenêtre de transfert.

Victor Osimhen va-t-il snober Arsenal pour Chelsea ?

On estime que le footballeur coûtera entre 120 et 130 millions d’euros et « préférerait Chelsea » à toutes les autres parties intéressées.

Les Bleus aimeraient inclure Lukaku dans le cadre d’un accord, selon l’histoire ci-dessus, après s’être séparé du Belge trois ans après son retour au club.

En janvier dernier, le footballeur Victor Osimhen avait déclaré à CBS Sports :

« La rumeur circule à propos de mon lien avec la Premier League.

Quand vous êtes l’un des attaquants les plus chauds du monde, vous vous attendez à ce genre de choses, et bien sûr, la Premier League est l’une des plus grandes et des meilleures ligues du monde entier.

Je suis avec Naples, au fait, j’ai signé un nouveau contrat. Il faut dire que je profite de mon séjour là-bas.

Je pense que j’ai déjà pris ma décision, et je sais déjà ce que je veux faire dans ma carrière ».

Victor Osimhen améliorera considérablement l’attaque de Chelsea et pourrait être la clé pour faire des Blues de véritables prétendants à la Premier League la saison prochaine.

