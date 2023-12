Ambassadeur Chris Lu sur l’intelligence artificielle : “Nous appelons à une plus grande collaboration internationale en vue d’utilisation responsables des systèmes d’IA”

Dans son discours lors d’une réunion selon la formule Arria du Conseil de sécurité de l’ONU sur l’intelligence artificielle et son impact sur les discours de haine, la désinformation et la mésinformation, Chris Lu, représentant pour la gestion et la réforme des Nations unies, a fait comprendre que les Etats-Unis sont déterminés à tirer parti des promesses de l’intelligence artificielle pour relever les défis critiques de notre époque.

La rencontre a eu lieu le 19 décembre 2023 à New York, l’ambassadeur Chris Lu, a affirmé que les Etats-Unis sont déterminés à tirer parti des promesses de l’intelligence artificielle pour relever les défis critiques de notre époque du changement climatique aux soins de santé en passant par la croissance économique inclusive.

Selon lui, lorsqu’il s’agit de discours de haine, de désinformation et de désinformation, la ferme conviction du gouvernement américain dans la liberté d’expression ne signifie pas que le pays doit rester les bras croisés alors que des individus et des groupes cherchent à propager des expressions toxiques de haine. « Nous déployons plutôt une stratégie solide qui consiste notamment à tendre la main aux communautés affectées, à fournir des services de résolution des conflits et à renforcer le dialogue. Et bien sûr, nous agissons lorsque des expressions haineuses se transforment en actes de discrimination ou de violence », dit-il.

Toutefois, l’ambassadeur, ajoute que la solution ne réside pas dans des lois restrictives sur la gouvernance de l’Internet qui imposent un plafond artificiel à l’innovation, censurent les militants et répriment les droits de l’homme.

Pour lui, toute action gouvernementale visant à lutter contre les discours de haine, la désinformation et la mésinformation doit protéger la liberté d’opinion et d’expression, qui inclut la liberté d’avoir des opinions sans ingérence et la liberté de rechercher, de recevoir et de diffuser des informations et des idées par le biais de tous les médias et sans distinction de frontières.

Chris Lu, a également évoqué les inquiétudes concernant l’utilisation abusive de l’IA, qui selon lui, ne doivent pas servir d’excuse pour intensifier la répression. “Alors que nous travaillons à réduire la fracture numérique et à renforcer les capacités de partenariat, nous devrions prendre des mesures pour rendre l’Internet plus libre et plus ouvert”, expliquera-t-il.

Le représentant pour la gestion et la réforme des Nations unies, a témoigné que plus tôt cette année, le président Biden a pris des mesures décisives en faveur de l’IA en obtenant des engagements volontaires de la part des entreprises d’IA et en signant un vaste décret. Cependant, il a estimé qu’une plus grande collaboration internationale est nécessaire pour garantir la conception, le développement, le déploiement et l’utilisation responsables des systèmes d’IA.

C’est pourquoi les Etats-Unis proposent une résolution à l’Assemblée générale pour faire avancer le débat international sur l’exploitation des systèmes d’intelligence artificielle au service du développement durable, tout en gérant les risques liés à ces technologies.

La résolution est ancrée dans les principes et les valeurs de la Charte des Nations unies et de la Déclaration universelle des droits de l’Homme. La résolution énonce des principes visant à promouvoir des systèmes d’IA sûrs, sécurisés et dignes de confiance tout au long de leur conception, de leur développement, de leur déploiement et de leur utilisation, tout en soutenant les efforts visant à réduire la fracture numérique et à renforcer les capacités.

“Les Etats-Unis sont impatients de collaborer avec tout le monde sur cette résolution afin que nous puissions mieux saisir les opportunités et les défis posés par l’IA”, a conclu notre ambassadeur.

Ibrahima Ndiaye

