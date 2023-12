Comment Supprimer ses Données Personnelles d’Internet : Un Guide Complet

À l’ère du numérique, nos données personnelles sont devenues une monnaie d’échange précieuse. De nos préférences de navigation à nos informations personnelles, tout est collecté, analysé et souvent partagé sur Internet. Dans ce contexte, la question de la suppression de nos données personnelles devient cruciale. Pourquoi est-il important de les supprimer et comment procéder ? Ce guide vous offre une méthodologie complète pour reprendre le contrôle de vos informations personnelles en ligne.

Pourquoi est-il important de supprimer ses données personnelles ?

La présence de nos données personnelles sur Internet peut conduire à divers risques, tels que l’usurpation d’identité, le harcèlement en ligne, et l’exposition à des publicités indésirables. Supprimer ces données est donc essentiel pour maintenir notre vie privée et sécuriser notre identité numérique.

Identifier ses Données Personnelles en Ligne

Pour supprimer vos données, commencez par les identifier. Cela inclut les informations sur les réseaux sociaux, les forums, les sites d’achats en ligne, et tout site où vous avez créé un compte. Mais aussi celles qui ont été diffusées par des tiers et sans votre autorisation à votre sujet, telles que votre nom ou votre adresse.

Utilisez des moteurs de recherche tels que Google mais aussi Bing ou DuckDuckGo pour trouver où vos données pourraient être exposées publiquement.

Supprimer ses Données des Réseaux Sociaux

Les réseaux sociaux sont des mines d’informations personnelles. Pour chaque plateforme, Facebook, Twitter ou Intagram, vérifiez vos paramètres de confidentialité et supprimez les informations que vous ne voulez pas partager. Pensez à supprimer ou désactiver les anciens comptes que vous n’utilisez plus, afin que vos informations personnelles ne soient plus accessibles et ne puissent pas être utilisées.

Contacter les Sites Web et les Moteurs de Recherche

Pour les données qui ne sont pas sous votre contrôle direct, comme celles qui ne sont pas la conséquence de comptes ou de profil que vous avez créés et que vous avec la capacité de supprimer par vous-même, si vous ne souhaitez que dé-référencer ces résultats indexés par Google, qui est le plus gros moteur de recherche, vous pouvez demander leur effacement au travers du formulaire de demande de droit à l’oubli.

Attention, toutefois, Google n’acceptera pas de supprimer ces résultats personnels s’ils sont en relation avec votre activité professionnelle ou si vous avez une responsabilité publique.

Google essaye toujours de ne pas supprimer les résultats Google, ce qui est logique !

Vous devrez alors supprimer vos données personnelles sur les sites eux-même. Cela peut se faire en contactant directement les sites web. Si les sites sont hébergés à l’étranger, cela est très difficile. S’ils sont hébergés dans votre propre pays, vous aurez plus de facilité mais il faut savoir que les sites, comme Google n’aiment pas supprimer les données, parce qu’ils se sentent généralement légitimes d’avoir publié ces informations, ou alors par paresse. Dans bien des cas, vous n’obtiendrez aucune réponse, que ce soit du responsable du site, ou de son hébergeur.

Utiliser des Services de Suppression de Données

Des entreprises comme WebCleaner offrent des services pour aider à supprimer vos données personnelles d’Internet. Ces services peuvent identifier et supprimer les informations vous concernant sur une variété de sites web, au travers d’actions juridiques ciblées très efficaces.

Ce travail de suppression réduit considérablement votre empreinte numérique. Et vous permet de retrouver une sérénité quant à ce qui se dit de vous sur Internet.

Précautions et Bonnes Pratiques

Pour éviter l’accumulation de données personnelles en ligne à l’avenir, soyez prudent avec les informations que vous partagez. Utilisez des paramètres de confidentialité forts, créez des mots de passe uniques pour différents comptes, et réfléchissez à deux fois avant de publier des informations personnelles.

La suppression de vos données personnelles d’Internet est un pas important vers la protection de votre vie privée en ligne. En suivant les étapes de ce guide et en envisageant l’aide de services spécialisés comme WebCleaner, vous pouvez efficacement contrôler votre présence en ligne et minimiser les risques de publications de contenus indésirables.

