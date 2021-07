Pose de la première pierre du nouveau siège d’Orange-Mali

Orange Mali s’offre un nouveau siège d’une valeur de 21 milliards. La pose de la première pierre du nouveau joyau , a été effectuée par le ministre de la Communication et de l’Economie numérique et de la Modernisation de l’Administration , Harouna Mamadou Toureh.

-maliweb.net- Ce chantier qui vient d’être lancé par le ministre Toureh, est une infrastructure d’une valeur de 21milliards, et son inauguration est prévue pour 2023. Niché au cœur de l’ACI 2000 en face de l’actuel siège, le nouveau bâtiment prévoit 13 étages . Et il disposera de toutes les commodités selon Monsieur Ba. « Cette nouvelle infrastructure vise à offrir au personnel d’Orange – Mali un cadre plus moderne, favorisant la créativité, la communication et le bien-être des salariés » a –t-il déclaré. Avant de renchérir qu’il symbolise l’ancrage renouvelé d’Orange au Mali. Le nouveau joyau sera doté d’espaces de travail, des salles de réunion, des espaces de vie pour les salariés, en plus le bâtiment partiellement alimenté avec l’énergie solaire.

Le ministre de la communication et de l’économie numérique, Harouna M Toureh, ravi par le projet, dont il a salué la qualité , déclare que cette réalisation va davantage consacrer les liens de coopération, d’entente et de bonnes affaires entre le Mali et Orange-Mali.

Soulignons que cette cérémonie a enregistré la présence du président directeur général d’Orange Afrique et Moyen – Orient, Alioune Ndiaye, de la directrice exécutive RSE , Diversité et Solidarité d’Orange, Elizabeth Tchoungui, du directeur général de Sonatel, Sékou Dramé, du directeur général d’Orange Mali, Brelotte Ba, des représentants des familles fondatrices de Bamako ainsi que d’autres personnalités de la place

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

