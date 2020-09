Pour la réalisation des projets de fibre optique, gestion des datas et provider de connectivite : Seydou Kéïta et Mohamed Kéïta installent le groupe espagnol Afrix au Mali et au Niger !

L’un est chairman du Groupe américain ABD Group intervenant dans le financement et réalisation de projets d’infrastructures à travers le continent et l’autre, un ancien professionnel du FC Barcelone et ex international malien. Les deux ont mis en place une société de capitaux et d’investissements dénommée Smart Capital qui a déjà commencé à produire des résultats avec la création de filiales du Groupe espagnol Afrix en Afrique.

Il faut rappeler que le groupe Afrix a pris siège à l’ACI 2000 Bamako (Mali) et intervient dans le domaine de la réalisation des projets de fibre optique, gestion des datas, provider de connectivité et bien d’autres services techniques.

Pour les experts et analystes dans ce secteur, l’avenir des télécoms au plan mondial réside fortement dans le créneau spécifique des datas.

El Hadj A.B. HAIDARA

Commentaires via Facebook :