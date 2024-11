UEMOA : Les réformes dans le domaine de la gouvernance économique et de la convergence… au cœur de la réunion de la revue annuelle à Bamako

La 10ème édition de la revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets communautaires de l’Union Monétaire Ouest Africaine s’est ouverte, ce lundi 11 novembre 2O24. Les trois jours de discussion porteront sur les réformes dans le domaine de la gouvernance économique, de la convergence et du marché commun.

Cette réunion de la revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets communautaires de l’UEMOA à Bamako est présidée par le ministre de l’Economie et des Finances du Mali, représenté par son conseiller technique Diakaradia Dembélé, et le commissaire de l’UEMOA à Bamako, Mamadou Moustapha Barrow. A l’ouverture des travaux, le conseiller technique du Ministre a indiqué que cette rencontre consiste à faire l’état de mise en œuvre des réformes de l’UEMOA au plan national. Instituée par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement, à travers l’adoption de l’Acte additionnel n°05/2013/CCEG/UEMOA du 24 octobre 2013, la revue annuelle vise à donner un coup d’accélérateur au rythme de mise en œuvre et d’internalisation des réformes, des politiques, des programmes et des projets de l’UEMOA.

Au Mali, selon le conseiller technique du ministre de l’économie, la revue réalisée en 2023 a permis de noter des avancées significatives en matière de transposition et d’application des réformes communautaires. « Les performances enregistrées par le Mali révèlent un taux moyen de mise en œuvre des réformes de 80,94% », a rappelé le conseiller Diakaradia Dembélé, qui a félicité les experts nationaux pour leur engagement à faire du Mali un bon élève dans la mise en Œuvre des réformes au sein de l’espace communautaire de UEMOA. En bref, l’exercice de la revue annuelle contribue à l’amélioration du niveau et la qualité de mise en œuvre des réformes, des politiques, des programmes et des projets de l’UEMOA. Aussi, elle permet de favoriser la transposition des directives dans les délais impartis, de renforcer le niveau de dialogue et de concertation nationale avec la Commission de l’UEMOA dans le cadre des interventions régionales et à identifier les difficultés et les écueils qui pèsent dans la bonne exécution des chantiers communautaires.

Durant trois jours, les participants vont revisiter en profondeur les réformes et politiques communautaires afin d’identifier la nature précise des lenteurs ou des problèmes qui affectent leur transposition et leur mise en application. « Elle nous permet également de faire la situation des programmes et projets de l’UEMOA en cours d’exécution au Mali », martèle le conseiller technique au Ministère de l’Economie et des Finances. Lequel est revenu sur les réformes qui vont faire I’objet d’évaluation lors de cette réunion de trois jours. Selon lui, elles concernent plusieurs domaines, regroupées en trois grandes catégories à savoir : les réformes dans le domaine de la gouvernance économique et de la convergence, les réformes du marché commun, et les reformes touchant aux politiques sectorielles. Au terme des travaux, le rapport issu de la revue annuelle sera présenté au Premier ministre et au Président de la Transition.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

