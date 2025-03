55e session ordinaire du Comité Interparlementaire de l’UEMOA : Les parlementaires en conclave à Bamako

La capitale malienne accueille, du 10 au 21 mars 2025, la 55e session ordinaire du Comité Interparlementaire de l’UEMOA (CIP-UEMOA). Au cœur des échanges, l’examen du rapport annuel de l’Union et les défis de l’intégration sous-régionale.

La cérémonie d’ouverture a été présidée par Abdoul Magid AG MOHAMED AHMED, vice-président du CIP-UEMOA pour le Mali, à la qu’elle ,Hameye Founé MAHALMADANE, représentant du Président du Conseil National de Transition (CNT) du Mali, ainsi que de Roberto Alexandre VIERA, représentant résident de la commission de l’UEMOA à Bamako.

Dans son allocution, l’Honorable AG MOHAMED AHMED a salué le leadership du Président de la Transition, Son Excellence le Général d’Armée Assimi GOÏTA, tout en réaffirmant la solidarité du CIP-UEMOA envers le peuple malien face aux défis sécuritaires actuels. Il a également formulé des vœux de paix, de sécurité et de prospérité pour l’ensemble des États membres de l’Union, appelés à surmonter des périodes de turbulences.

De son côté, le représentant du CNT a souligné l’importance de cette session qui se tient à Bamako, ville qui abrite le siège du CIP-UEMOA. Il a insisté sur la nécessité de renforcer la coopération et la fraternité entre les États membres pour bâtir un espace économique plus intégré et plus solidaire. Il a, par ailleurs, exhorté les parlementaires à favoriser une synergie d’actions entre les populations, les élus et les gouvernants afin de consolider les acquis du processus d’intégration régionale.

Un moment clé de cette session interparlementaire sera la présentation, le 18 mars 2025, du rapport annuel sur l’évolution et le fonctionnement de l’Union par le Président de la Commission de l’UEMOA, Abdoulaye DIOP.

Par ailleurs, cette session sera marquée par l’installation officielle du nouveau Président par intérim du CIP-UEMOA, l’Honorable Fononna Cheick Ahmed COULIBALY, vice-président du CIP pour la Côte d’Ivoire.

Les travaux s’achèveront le 21 mars 2025, après une série de discussions et de délibérations visant à renforcer l’intégration et la coopération entre les États membres de l’Union.

Mariam KONE

