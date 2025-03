La capitale malienne a abrité, le 18 mars 2025, la 55e session ordinaire du Comité Interparlementaire de l’UEMOA (CIP-UEMOA). Au cœur des échanges, l’examen du rapport annuel 2024 de l’UEMOA et les défis de l’intégration sous-régionale.

Cette 55ème session ordinaire du comité interparlementaire de l’UEMOA a réuni à Bamako les parlementaires des huit pays de l’UEMOA avec à sa tête , Fononnan Cheick Ahmed Coulibaly, président par intérim du CIP UEMOA. S’y ajoute à la présence du président de la commission de l’UEMOA, Abdoulaye Diop et du représentant du Président du Conseil National de Transition (CNT) du Mali, Hameye Founé MAHALMADANE. L’occasion a été indiquée par le président de la Commission pour présenter un rapport de plus quarante pages sur l’état de l’exécution du plan d’action de l’UEMOA. Cette présentation a concerné le point des questions portant sur la gouvernance de l’union, l’économie, la culture, l’éducation , la santé , de paix et de sécurité etc.

En bref, selon Abdoulaye Diop, l’année 2024 a été marquée par l’exécution des priorités inscrites dans le Projet Annuel de Performance qui a été exécuté conformément aux principes du budget-programme. Devant les députés, le commissaire de l’UEMOA affirme qu’au terme de l’exercice budgétaire 2024, les performances de l’Union ont affiché une nette progression par rapport à 2023. Elles ont enregistré un taux d’exécution financière du budget à hauteur de 86,90 %, contre 78,39 % l’année précédente, soit une augmentation de 8,51 points de pourcentage. Toujours selon les chiffres annoncés lors de cette session, le taux d’exécution de la performance physique est estimé à 89,97 % en 2024, contre 84,70 % en 2023, marquant une progression de 5,27 points de pourcentage. Pour le président de la commission de l’UEMOA, ces performances sont le résultat du dynamisme des économies nationales, qui malgré le contexte international difficile, reflètent également l’engagement soutenu de la Commission de l’UEMOA, en synergie avec tous les organes et institutions de l’Union, ainsi que la mobilisation des États membres, dans le processus d’intégration régionale.

Lors de cette session, le CIP-UEMOA a adopté une résolution appelant les hautes autorités de l’Union au reversement du Prélèvement Communautaire de Solidarité. Le président par intérim du CIP a présenté la nouvelle vision de l’UEMOA pour 2040 qui, selon lui, s’inscrit dans le cadre d’Action Prioritaire (CAP2025) en réaffirmant la nécessité de poursuivre les processus d’intégration régionale. La récurrence des actes terroristes au sein de certains États membres a été également évoquée. Fononnan Cheick Ahmed Coulibaly, président ¨par intérim du CIP UEMOA, a appelé à une prise de décisions globales pour permettre le retour de la paix et de la stabilité dans le meilleur délai dans nos États et dans la sous-région. Il faut noter que dans le cadre de la lutte contre l’insécurité dans l’espace UEMOA, la Commission a fixé un objectif d’améliorer les capacités d’intervention des États membres pour prévenir les crises et les conflits. Trois actions ont été lancées en 2024 à savoir : l’informatisation et l’interconnexion des postes de police frontaliers, le renforcement des capacités d’alerte et de réponse, ainsi que l’amélioration des compétences d’intervention au sein des États membres de l’UEMOA.

