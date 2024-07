La capitale malienne a abrité, la réunion de la revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets communautaires de l’Union Economique Monétaire Ouest Africaine. Il ressort de cette rencontre entre gouvernement malien et la commission de l’UEMOA que le Mali a consolidé en 2023 sa performance avec un taux très satisfaisant de mise en œuvre des réformes de 81%.

Cette réunion de la revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets communautaires était co- présidée par le Ministre de l’Economie et des Finances, Alouseini Sanou et le président de la commission de l’UEMOA, Abdoulaye Diop, en présence de plusieurs membres du gouvernement du Mali.

Dans son discours d’ouverture, le président de la commission de l’UEMOA a indiqué que cette neuvième édition de la revue des réformes constitue un puissant vecteur pour l’approfondissement du processus d’intégration économique de l’espace UEMOA. Selon lui, cette revue politique est précédée d’une phase technique, qui s’est déroulée du 29 novembre au 1er décembre 2023 à Bamako. Poursuivant qu’elle a permis d’obtenir des résultats de très bonne facture, en citant la pertinence des recommandations formulées dans le mémorandum adopté par consensus. « Il ressort qu’en 2023, le Mali a consolidé sa performance avec un taux très satisfaisant de mise en œuvre des réformes de 81%. Cette évaluation a porté sur 131 réformes contre 116 en 2021 », a déclaré le président de la commission de l’UEMOA, Abdoulaye Diop.

Dans ce même registre, le ministre de l’Economie et des Finances, Alouseini Sanou a précisé que la revue annuelle vise à imprimer un coup d’accélérateur au rythme d’internalisation des réformes, des politiques, des programmes et projets communautaires. En rappelant que les résultats des revues passées ont toujours montré une performance solide dans la mise en œuvre des réformes communautaires au Mali.

Pour le ministre de l’Economie et des Finances, malgré la légère baisse de sa performance en lien avec la crise multidimensionnelle et l’introduction de treize nouvelles réformes dans la revue lorsque le pays était suspendu des activités de l’UEMOA, le Mali garde toujours un niveau satisfaisant dans l’exécution des réformes communautaires. Alouseini Sanou de saluer la nouvelle dynamique insufflée par la reprise des activités des organes de l’UEMOA au Mali en indiquant que les perspectives seront favorables à l’amélioration de la performance du Mali dans la mise en œuvre des réformes, politiques, programmes et projets communautaires.

Il faut noter que la finalité des réformes, telle que prévue par le Traité de l’Union, est de créer un cadre harmonisé, incitatif pour l’investissement, en vue de parvenir à un développement économique et social harmonieux au sein de notre espace communautaire. En bref, rappelle le ministre Sanou, les résultats de cet exercice de la revue annuelle permettront d’améliorer le niveau et la qualité de mise en œuvre des réformes, des politiques, des programmes et des projets de l’UEMOA, de favoriser la transposition des directives dans les délais impartis. Aussi, de renforcer le niveau de dialogue et de concertation nationale avec la Commission de l’UEMOA dans le cadre des interventions régionales à internaliser: et à identifier les difficultés et les écueils qui pèsent dans la bonne exécution des chantiers communautaires. Le rapport des résultats de cette revue annuelle des reformes, politiques a été présenté au Premier Ministre, Dr Choguel Kokalla Maïga, par le président de la Commission de l’UEMOA et les Ministre de l’Economie et des Finances et son homologue du Commerce et de l’Industrie.

Par ailleurs, le président de la commission de l’UEMOA a réaffirmé la solidarité de l’Union monétaire au Gouvernement et au peuple Malien dans la lutte contre l’agression terroriste et les trafics de tout genre que vit le pays depuis plusieurs années. « Je rends un vibrant hommage aux vaillants soldats tombés sur le champ d’honneur et exprime notre compassion à toutes les autres victimes », a-t-il dit.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

