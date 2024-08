30 ans de l’Uemoa : Une dynamique d’intégration régionale réussie

Le Bureau de Représentation de la Commission de l’Uémoa à Bamako a célébré le vendredi 9 août 2024, le 30e anniversaire de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uémoa), sous le patronage du ministre de l’Economie et des Finances, représenté par le ministre de l’industrie et du commerce, Moussa Alassane Diallo.

La présente cérémonie commémorative, placée sous le thème “30 ans une expérience d’intégration résiliente face aux chocs exogènes”, a réuni tous les anciens membres du personnel des organes de l’Uémoa ressortissants du Mali, notamment l’épouse de feu Soumaïla Cissé.

Pour célébrer ses trente ans, la Commission a organisé le 10 janvier 2024 à Ouagadougou, date anniversaire, une conférence qui a marqué le lancement officiel de l’ensemble des activités de la célébration programmées le long de l’année aussi bien au siège de la Commission qu’au niveau des bureaux de représentations dans les Etats membres.

La célébration se fera autour du thème central “Uémoa, 30 ans une expérience d’intégration résiliente face aux chocs exogènes”. C’est dans ce cadre que le bureau de représentation de la Commission de l’Uémoa à Bamako a tenu de célébrer le 30e anniversaire au Mali le vendredi 9 août 2024, dans un hôtel de la place, sous le patronage du ministre de l’Economie et des Finances, représenté par son homologue de l’Industrie et du commerce, Moussa Alassane Diallo, autour d’un dîner.

Dans son allocution, Mamadou Moustapha Barro, représentant résident de la Commission de l’Uémoa au Mali, a mis l’accent sur les acquis de l’Union durant les trente années écoulées et s’est félicité des performances du Mali dans la mise en œuvre des réformes et des programmes communautaires au Mali ainsi que de la contribution des fils du Mali à l’atteinte de ces résultats jugés très satisfaisants.

Le ministre de l’Industrie et du Commerce a salué la résilience du Mali dans un contexte de chocs exogènes, qui a été possible grâce aux efforts de l’ensemble des membres du gouvernement et des forces vives de la nation, non sans appeler à plus de solidarité pour un approfondissement de l’intégration et pour un mieux-être des populations de notre Union.

Le 10 janvier 2024, l’Uémoa a célébré ses 30 ans d’existence. Durant cette période, elle s’est investie au développement et à l’intégration de ses Etats membres à travers d’importantes réformes et projets socio-économiques. En effet, depuis sa création en 1994, elle a travaillé, entre autres, à la consolidation de la gouvernance économique régionale et de la performance des Etats membres dans la mise en œuvre des réformes et des politiques communautaires, à l’amélioration des infrastructures notamment dans le domaine des transports à travers la construction et la mise en exploitation de postes de contrôle juxtaposés (PCJ), à l’adoption des textes relatifs au Tarif extérieur commun (Tec) pour la réalisation d’un marché régional.

En matière de développement agricole et de promotion de la sécurité alimentaire, beaucoup de réformes ont été menées, notamment dans le domaine de l’artisanat avec d’adoption du code communautaire de l’artisanat. Des initiatives ont également été prises dans le sens de l’amélioration de l’environnement et la gestion durable des ressources naturelles, en passant par l’amélioration dans le secteur de l’énergie et des mines, le développement de l’industrie et la promotion du secteur privé, sans occulter les domaines de l’économie numérique, du développement humain, du développement des partenariats, du renforcement de la performance organisationnelle de l’Union, etc.

Toutes ces réformes et réalisations menées au cours de ces 30 dernières années ont permis à la l’Union de bâtir et de consolider son processus d’intégration, de disposer d’une gouvernance économique renforcée et de mécanismes pour régir efficacement l’espace régional au profit des États membres, du secteur privé et des acteurs de la société civile et des populations en général.

L’Union continue dans la même dynamique à tracer le chemin d’une intégration régionale réussie pour le bien-être des peuples, grâce à l’engagement de ses plus hautes autorités et à la parfaite synergie d’actions entre ses différents organes.

Ibrahima Ndiaye

