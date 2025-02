38e Sommet de l’Union Africaine : l’Algérie joue sa carte en manipulant les élections

Le 38e Sommet de l’Union Africaine (UA) se tiendra les 15 et 16 février 2025 à Addis-Abeba, en Éthiopie. Cette occasion est mise à profit par l’Algérie pour tenter d’influencer les élections en cours au sein de l’organisation africaine à travers des méthodes peu orthodoxes.

L’Algérie fait à nouveau parler d’elle et en mal. En effet, dans le cadre des élections au sein de l’Union africaine (UA), Alger met tout en œuvre pour inverser la situation en sa faveur, notamment par des actes de manipulation et de corruption. L’objectif étant de détourner un scrutin qui devrait pourtant être un exercice diplomatique normal. Après son échec à sécuriser un siège au Conseil Paix et Sécurité de l’Union Africaine, l’Algérie, craignant une nouvelle désillusion, a dépêché une armada de courtiers, chargés d’une seule mission : « convaincre » à coup d’arguments sonnants et trébuchants.

L’Algérie, au lieu de privilégier la coopération interafricaine et des partenariats gagnant-gagnant, continue de promouvoir la logique du chantage et de l’achat de voix. Malheureusement, cette attitude algérienne entraîne une dégradation de l’image de l’organisation qu’elle a instrumentalisée pendant des années au service de ses ambitions hégémoniques. Par cette attitude, l’Algérie délégitime une élection essentielle pour la réforme de la structure de l’organisation panafricaine.

A titre de rappel, les chefs d’État et de gouvernement des 55 États membres de l’Union Africaine (UA), ainsi que les dirigeants d’organisations internationales, d’organisations non gouvernementales (ONG) et du secteur privé, se réuniront les 15 et 16 février pour le 38e sommet de l’UA à Addis Abeba, en Ethiopie.

Alamine Wangara

