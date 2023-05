Morose. C’est tout ce que l’on peut dire. Cette année, du 1er mai (fête du travail). Pas de festivités, pas de défilé. Raisons : insécurité et difficultés économiques.

Lundi 1er mai, fête du travail, s’est déroulée au Mali toute anodine. Sans fête, sans défilé comme d’habitude. Depuis le 11 avril, une lettre circulaire de la grande centrale syndicale du Mali (UNTM) l’avait annoncé : pas de fête, pas de défilé et pas de pagnes (tissus), du 1er mai 2023.

Les raisons évoquées dans ladite lettre sont d’ordre économique et sécuritaire selon l’UNTM. Pas de tissus de 1er mai, très prisé par les femmes parce que pour l’UNTM, les deux usines de production de tissus au Mali (Batexci et Comatex), connaissent des difficultés de production. En plus des raisons économiques, l’UNTM soulève les raisons sécuritaires comme deuxième argument.

La journée quand même, est restée chômée et payée sur toute l’étendue du territoire. l’UNTM a invité les syndicats affiliés et toutes ses représentations à organiser des conférences de presse et d’autres activités mais sans tissus et sans défilé.

Koureichy Cissé

