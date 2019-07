La Centrale démocratique des travailleurs du Mali (CDTM) a reçu le mercredi 3 juillet 2019, deux nouvelles sections : la section syndicale des travailleurs de la douane et la section syndicale du personnel de la direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence.

La cérémonie a réuni les membres de la CDTM, les membres du bureau exécutif national des syndicats affiliés, les membres de la section de la direction générale du commerce, de la concurrence et de la consommation (DGCCC) et les membres de la section des douanes.

La secrétaire générale de la CDTM, Mme Sidibé Dédeou Ousmane, s’est réjouie et a accueilli à bras ouverts les nouveaux adhérents : “nous sommes ensemble pour le bonheur des travailleurs du Mali. C’est pourquoi je me réjouis de votre arrivé afin que l’on conjugue nos efforts”. “Nous sommes condamnés à travailler en synergie au bénéfice des travailleurs du Mali en général et ceux de la CDTM en particulier. Et, cet esprit, nous devons le construire ensemble car dans notre famille, la vôtre à partir de cet instant vous serez avec des camarades engagés, motivés et surtout déterminés pour la cause commune”, a-t-elle ajouté. Elle a aussi fait savoir que leur adhésion renforcera la CDTM et l’ouvrira les portes de leurs différents secteurs qui constitue le poumon de l’économie nationale.

La CDTM attend, de la part des adhérents, un travail syndical inclusif la permettant de réaffirmer davantage son poids sur l’échiquier syndical national et international. Mme Sidibé Dédeou affirme que leur vision commune du syndicalisme et de la chose syndicale les oblige à travailler autrement, “l’union fait la force c’est pourquoi je vous invite à faire en sorte que la Centrale prospère afin de répondre aux attentes des vaillants travailleurs du Mali”. Elle a aussi réaffirmé la détermination de la Centrale à faire le syndicalisme autrement et surtout son ambition d’être une centrale moderne et à la pointe de l’évolution du monde.

Le Secrétaire général du syndicat de la douane, Abdoulaye Koné, après avoir annoncé leur adhésion solennelle à la CDTM, affirme que cette affiliation contribuera à l’avènement d’un Mali uni et fort dans sa diversité culturelle sur la base de la justice, de l’égalité et de lutte contre la gabegie. Il a invité tous les syndicats à sauvegarder le pays des risques qu’il court.

Alassane Doumbia, secrétaire général de la section syndicale de la DGCCC, a précisé que cette affiliation de la SYNTAP/CDTM de la DGCCC n’est pas un hasard. “Il se trouve que nos camarades de lutte à l’unanimité partagent avec la CDTM les mêmes idéaux et les mêmes valeurs de la vie syndicale”, a-t-il affirmé. Par ailleurs, il explique qu’aujourd’hui, les intérêts matériels et moraux des agents de la DGCCC ne sont guère défendus. Ainsi, cela ne souffre d’aucune ambiguïté que cette affiliation serait un tremplin pour la défense desdits intérêts. Il s’engage à se conformer au cadre législatif et règlementaire en vigueur au sein de la CDTM.

Zeïnabou Fofana

