La vraie question ici est la suivante : une tradition pèse-t-elle plus lourd qu’un impératif de l’équipe ? Parce que Ramos n’est pas qu’une légende, mais une réalité sportive. Sans Ramos, Madrid est moins Madrid. Une autre raison avancée dans les médias, qui approfondit encore le problème, est de vouloir expliquer que les joueurs passent, mais le club reste. Et c’est vrai, mais les présidents passent aussi – même les légendaires, comme Florentino – et le club reste. Si Ramos ne veut pas quitter Madrid et que Madrid ne lui fait pas d’offre de prolongation, cela peut être dû à de nombreux problèmes, mais ce ne peut jamais être la faute de Ramos lui-même.

Sergio Ramos n’a rien reçu de la part de ses dirigeants

Ramos peut être défendu par trois aspects : l’histoire, ses performances et ses statistiques. Florentino Pérez, lui, doit agir. Les deux parties doivent trouver une solution le plus tôt possible, car si le problème se prolonge, si le problème s’enracine, Ramos ne gagne pas et Florentino non plus. Simplement, c’est le Real Madrid qui perd. Ce n’est pas la première fois que la situation du capitaine cause des problèmes. Il est peut-être temps pour ceux qui ne cessent de dire que Ramos est une légende de moins revendiquer et de démontrer davantage. S’il est une légende, il doit avoir un traitement de légende. Et s’il y a un joueur pour qui il faut faire un effort et lui donner ce qu’il mérite, c’est justement Ramos. L’argent ? Cela compte, bien sûr, mais s’il s’agissait exclusivement d’une question d’argent, comme le président le sait mieux que quiconque, Sergio serait parti depuis des années, car il avait la possibilité de s’engager dans des clubs qui lui payaient le double ou le triple de ce que Madrid peut lui payer actuellement.

La réalité, qui fait plus ou moins mal, est simple. Y a-t-il eu des contacts entre les deux parties ? Oui. Des conversations informelles ont-elles eu lieu au fil du temps ? Naturellement. Mais ce n’est pas faire une offre. Personne n’achète une voiture au voisin en insinuant de bonnes intentions ou en affirmant que la vente aura lieu parce qu’il y a de «bonnes vibrations». Si quelqu’un veut vraiment acheter la voiture du voisin, il lui fait une offre. Et selon Goal, la réalité, comme elle est plus ou moins, est la suivante : Sergio Ramos n’a reçu aucune offre formelle de renouvellement de son contrat de la part de son club de coeur. Le reste, c’est de la littérature.