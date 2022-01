Hier l’Armée malienne a célébré ses 61 ans dans un contexte de lutte implacable contre le terrorisme sous toutes ses formes.

Créée le 20 janvier 1961 par le Président Modibo Keïta dans l’optique de ne plus confier la sécurité et la défense du pays à une puissance tierce. Il développera d’ailleurs une diplomatie militaire multiforme et diversifiée, fondée sur l’intégration et la recherche de la paix et la sécurité dans le monde. Depuis cette date du 20 janvier est gravée dans la mémoire des Maliens et se perpétue malgré les circonstances. Hier 20 Janvier 2022, l’Armée malienne a eu 61 ans dans un contexte de fierté et d’appartenance à une nation forte qui brille au firmament des autres nations malgré la situation que vit le Mali sur la scène sous-régionale et internationale.

Certes les défis restent toujours nombreux en temps de paix comme en tant de guerre. Nos FAMas ont toujours assumé leurs rôles quant à la défense et la sécurité des Maliens. Depuis une décennie, l’armée malienne mène une guerre implacable contre le terrorisme sous toutes ses formes. Dans cette lutte antijihadiste, l’Etat ne cesse de consentir des efforts pour minimiser les risques d’attaques terroristes contre les populations et les FAMas. Depuis un certain temps, l’Armée malienne est dotée d’équipements de dernière génération, de véhicules blindés, des aéronefs transportant les troupes sur le terrain. Une nouvelle stratégie a été adoptée aujourd’hui. Les FAMa sont sur la défensive et l’offensive pour traquer les terroristes jusque dans leur dernier retranchement. Si on croit aux différents communiqués de la Direction des Relations publiques de l’Armée (Dirpa), l’Armée malienne enregistre en longueur de journée des victoires satisfaisantes sur les terroristes au centre, nord et le sud du pays.

Malgré les soubresauts, les coups bas et les revers sanglants que l’Armée subit au fil des années, elle continue malgré tout à faire des exploits car notre survie et la survie de notre liberté en dépendent. Aujourd’hui il est une lapalissade de dire que le sahel est devenu un terrain de combat dans le cadre de la lutte anti-terroriste. La simple présence de l’armée malienne dans le sahel ne suffit pas, il a fallu une coalition sahélienne (G5 sahel) regroupant le Mali, le Niger et le Burkina-Faso pour mener ce combat anti-djihadiste. Cette coalition ne signifie pas que l’armée est faible, elle a aussi, avant d’être aidée aujourd’hui fortement par ses frères d’arme de la France et de la communauté internationale, aidé à libérer des peuples frères sous le joug du colonialisme allemand et de l’apartheid, aidé à imposer et maintenir la paix et la sécurité, protéger et défendre les populations civiles à travers le monde.

Bonne fête à nos FAMas !

Ousmane Mahamane

