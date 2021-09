Blocage de l’avion malien de transport des troupes par les américains : Les USA sont-ils devenus les nouveaux parrains des terroristes au Sahel ?

C’est au moment où le monde entier se mobilise pour être au chevet du Mali et des pays du sahel afin de lutter contre le terrorisme que les américains mettent du bâton dans la roue de l’armée malienne en l’empêchant d’avoir des équipements afin de renforcer sa capacité opérationnelle. Ils empêchent aujourd’hui l’Etat malien d’acquérir un avion militaire de transport de troupe sous le prétexte fallacieux que l’armée malienne et certains groupes armés proches de Bamako recrutent des enfants soldats. Est-ce parce que le Mali a décidé de diversifier ses partenaires que les américains bloquent-ils le CASA C-295 ? La France est-elle derrière cette manœuvre dilatoire des USA ? Les autorités maliennes n’ont-elles pas vu juste en se tournant vers la Russie ?

Ni le plaidoyer du Ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, ni les conséquences du déferlement de la horde terroriste dans tous les pays du sahel, menaçant du coup la paix et la quiétude mondiale, encore moins la situation de déliquescence de l’armée malienne, n’ont préoccupé, voire émus les américains et leur permettre de débloquer l’équipement militaire aérien indispensable dans cette guerre asymétrique. La géopolitique mondiale l’a-t-elle emporté sur le réalisme ? La réponse est probablement oui, car tous les grands observateurs de la scène politique malienne s’accordent à dire que le changement de cap des autorités maliennes en se tournant vers la Russie, l’ennemie jurée de l’Occident, en est pour beaucoup. Cette thèse semble être la plus plausible, surtout quand on sait que le Mali s’apprêterait à signer un accord militaire avec Wagner. La France, remuant terre et ciel pour empêcher un tel accord, est capable d’embobiner ses alliés comme les Etats Unis d’Amérique. Sinon comment comprendre que l’armée malienne qui a un besoin criard de moyens aériens pour renforcer sa capacité opérationnelle, puisse être privé de cela sous prétexte que le GATIA recrute des enfants soldats et qu’il commette des crimes de guerre, c’est illogique, voir criminel de la part de ceux qui se sont battus pendant des décennies en IRAQ, en Afghanistan, contre l’hydre terroriste, à savoir les Etats Unis.

Les autorités maliennes ont-elles eu le flair en se tournant rapidement vers la Russie ?

Si le choix de la Russie venait à se confirmer, il serait rationnel, responsable et stratégique pour le Mali afin qu’il arrive à bout des terroristes. Quant aux USA et ses valets comme la France ils perdront non seulement leur crédibilité aux yeux de l’opinion sahélienne, mais apparaitront pour des maliens comme des ennemis jurés d’où l’ire anti française, voire occidentale.

En somme, s’il y a possibilité de renoncer à l’achat de l’avion CASA C-295 et engager des nouvelles discussions avec la Russie pour en acquérir ce serait bien. Les USA en posant un tel acte contre un pays en guerre comme le Mali, se sont rendus coupables de graves crimes de non-assistance à un pays en danger. Donc aux autorités maliennes d’en tirer toutes les conséquences et de s’assumer

Youssouf Sissoko

Commentaires via Facebook :