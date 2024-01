Commémoration de la Fête de l’Armée: Le geste fortement apprécié du Président de la Transition

Le Colonel Assimi Goïta a remis un chèque géant de plus de six-milliards de FCFA au ministre de la Défense et des Anciens Combattants. Ce montant est destiné au service social des armées, bénéficiant aux soldats et à leurs familles à travers des chèques individuels

Le Président de la Transition, Son Excellence le Colonel Assimi GOÏTA, a présidé la cérémonie de commémoration de la fête de l’Armée malienne au génie militaire de Bamako, le samedi 20 janvier 2024. La manifestation a rassemblé d’éminentes personnalités, dont le Premier ministre, le Président du Conseil national de Transition, le ministre d’État, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Porte-parole du Gouvernement, ainsi que des partenaires et amis du Mali.

La journée a débuté par le dépôt de gerbes de fleurs sur le monument du soldat inconnu par le Président de la Transition à son arrivée au génie militaire. Ce geste symbolique a été suivi de la revue des troupes, un exercice auquel le Chef suprême des armées s’est adonné après l’exécution de l’hymne national.

La cérémonie a été marquée par des moments emblématiques, tels que la parade des avions de combat de l’Armée de l’Air et le défilé militaire, tous contribuant à remplir les attentes du public présent.

Le Président de la Transition a également suivi la remise de distinctions à des militaires méritants. Certains ont été honorés à titre posthume, recevant la médaille du mérite national avec effigie abeille, une distinction spéciale pour les militaires tombés sur le théâtre des opérations. Des officiers et sous-officiers ont également été décorés de la médaille de la Croix de la valeur militaire, reconnaissant leur acte de bravoure. La cérémonie a également inclus la remise de la médaille du Mérite militaire, de sauvetage et des blessés.

Dans un geste significatif, le Président de la Transition a remis un chèque géant de plus de six-milliards de FCFA au ministre de la Défense et des Anciens Combattants. Ce montant est destiné au service social des armées, bénéficiant aux soldats et à leurs familles à travers des chèques individuels.

Lors d’une interview accordée à la presse, le Président de la Transition a rendu hommage au Président Modibo KEITA et à ses compagnons pour leur rôle dans la création de l’armée nationale. Il a également exprimé sa compassion envers les familles des camarades d’armes tombés sur le champ de bataille, souhaitant un prompt rétablissement aux blessés et une pensée pieuse pour les otages civils et militaires.

Le Président de la Transition a souligné l’importance de la mission accomplie jusqu’à présent, visant à retrouver l’intégrité territoriale et à exercer la souveraineté sur l’ensemble du territoire national. Il a appelé à la synergie d’acteurs variés, y compris les forces de défense et de sécurité, les légitimités traditionnelles, et a annoncé le lancement du dialogue inter-malien pour réconcilier les cœurs et les esprits.

Le Président de la Transition a exprimé sa gratitude envers le peuple malien pour sa résilience, félicitant les Forces Armées Maliennes (FAMa) pour leur engagement patriotique qui a permis de libérer le territoire sous occupation de groupes terroristes. Il a affirmé la nécessité de poursuivre les opérations de stabilisation tout en engageant la participation active des communautés locales dans ce processus crucial pour l’avenir du Mali.

Source Ccom Présidence

Fête de l’Armée malienne : le Président de la Transition déjeune en compagnie des blessés de guerre

À l’occasion du 20 janvier, célébrant le 63e anniversaire de l’Armée malienne, Son Excellence le Colonel Assimi GOÏTA, Président de la Transition, Chef suprême des Armées, a marqué cette journée par le partage d’un déjeuner avec les militaires blessés sur les théâtres des opérations. La rencontre, qui s’est déroulée le samedi 20 janvier 2024 à la Polyclinique des Armées de Kati, a enregistré la présence du Premier ministre, Dr Choguel Kokalla MAIGA, du ministre de la Défense et des Anciens combattants, le Colonel Sadio CAMARA, ainsi que de plusieurs membres du Gouvernement.

L’objectif de ce déjeuner était double : célébrer le 63e anniversaire de l’Armée malienne en compagnie de ceux qui se sont sacrifiés sur le théâtre des opérations et exprimer la reconnaissance de la nation pour leur courage. Des militaires du rang, des sous-officiers et un officier de l’armée malienne ont été honorés lors de ce déjeuner. Ils ont tous reçu la médaille des blessés en reconnaissance de leur dévouement.

Le Colonel Sadio CAMARA, Ministre de la Défense et des Anciens Combattants, a rendu un hommage mérité aux militaires décédés sur le champ d’honneur, exprimant également ses vœux de prompt rétablissement aux blessés. Il a souligné que ce déjeuner visait à rehausser le moral des blessés et à témoigner de la reconnaissance de la nation entière envers leur sacrifice.

Le ministre a rappelé qu’au cours de la commémoration du 20 Janvier sur la place d’Armes du génie militaire, le Président de la Transition a salué la mémoire de tous ceux qui sont décédés sur le champ de l’honneur. Il a souligné que des mesures concrètes ont été prises, telles que le paiement de l’indemnité décennale pour les défunts et la décoration des militaires distingués sur les théâtres des opérations. « Le Président de la Transition a tenu à partager ce plat avec les blessés pour leur rendre hommage. Personne n’est oublié », a précisé le ministre CAMARA.

La cérémonie a pris fin par une visite aux blessés alités et à ceux admis à l’unité psychiatrique de la Polyclinique des Armées de Kati, renforçant le lien entre les autorités et les héros souvent anonymes de la nation.

Source Ccom Présidence

