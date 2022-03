L’hôtel Mandé de Bamako a abrité, le jeudi 17 mars 2022, la cérémonie d’ouverture de l’atelier de formation et d’engagement des membres de la Commission nationale désarmement démobilisation et réinsertion (CNDDR) sur la protection des enfants en période de conflit armé. Cet atelier de deux jours est organisé par Save The Children. L’objectif général dudit atelier est de contribuer à une meilleure protection des enfants en période de conflit afin de construire des futurs adultes pacifiques.

La cérémonie d’ouverture des travaux était présidée par le lieutenant Colonel, Bintou MAÏGA, coordinatrice adjointe chargée de la réinsertion au sein de la Commission Nationale de Désarmement, de Démobilisation et de Réintégration (CNDDR), en présence du représentant de Save The Children, Saleck Ould Dah et d’autres personnalités. Dans ses mots de bienvenue, le représentant de Save The Children, Saleck Ould Dah, a mis l’accent sur la Campagne SWOC « Stop à la guerre contre les Enfants » lancée par sa structure. Cette campagne a pour objectif d’offrir un cadre de mobilisation et d’action aux acteurs en charge des droits de l’Homme et singulièrement des droits de l’enfant, pour mettre fin aux violences dont sont victimes les enfants maliens dans les zones affectées par le conflit armé.

A ses dires, l’équipe de campagne portée par les jeunes a rencontré beaucoup de structures. En outre, il dira que les conventions de Genève préconisent aussi la protection des enfants. Il a fait savoir que des mesures d’accompagnement seront prises par Save The Children afin que la question des enfants soit au centre des préoccupations. Par ailleurs, il a souhaité la fin du recrutement et de l’utilisation des enfants par les parties prenantes aux conflits armés. «Nous sommes dans un processus de paix et de réconciliation qui est très fragile. Nous attirons l’attention qu’il faut protéger les couches les plus vulnérables », a conclu Saleck Ould Dah.

A sa suite, le lieutenant Colonel, Bintou MAÏGA, coordinatrice adjointe chargée de la réinsertion au sein de la Commission Nationale de Désarmement, de Démobilisation et de Réintégration (CNDDR) a souligné que cet atelier de formation vient à point nommé. « Save the Children va nous permettre de renforcer nos capacités, de savoir se comporter à l’égard des enfants », a-t-elle dit.

A l’en croire, cet atelier permettra aussi de faire en sorte que les enfants ne soient pas recrutés par protagonistes aux conflits armés. Elle a mis l’accent sur les violations des droits des enfants en période de conflits. Enfin, elle a invité les participants à être assidus pendant la formation afin d’être mieux outillés aux termes des travaux.

Aguibou Sogodogo

