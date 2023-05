Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le colonel Sadio Camara, au nom du président de la transition, a procédé, le jeudi 24 avril dernier, à la remise des équipements matériels roulants aux forces armées maliennes, à Kati.

« L’honneur me revient aujourd’hui, de vous souhaiter la bienvenue ici à Kati, pour cette nouvelle cérémonie de remise d’équipements et matériels aux Forces armées maliennes. Cet évènement s’inscrit dans la continuité des efforts significatifs consentis par les plus hautes autorités du Mali pour doter notre pays d’un outil de défense professionnel, efficace et adapté aux besoins. Ici, il s’agit spécifiquement de l’opérationnalisation des 19 groupements tactiques interarmes (GTIA) en cours de constitution, pour assurer la sécurité de notre territoire et de nos populations pour les années à venir », a précisé le colonel Sadio Camara.

A en croire le ministre, en plus des équipements militaires remis ce jour, se trouve un lot offert gracieusement aux FAMa par un citoyen au sens patriotique élevé qui désire garder l’anonymat. Cette donation se compose de 3 bus de 55 places, 2 camions ateliers équipés et un camion-citerne de 18 mètres cube. Ces équipements militaires, exclusivement acquis sur le budget national, seront employés selon les besoins et les spécificités des unités engagées. Ils ont été, d’après lui, pour la plupart, acquis auprès de partenaires historiques du Mali, dont la fiabilité et la sincérité sont reconnus. Il a cité particulièrement la République populaire de Chine.

A ses dires, ces équipements sont composés de : véhicules blindés à roue 4X4 de type VP11, tourelle fermée et équipée de mitrailleuse de 12,7 mm, polyvalents qui peuvent être à la fois être utilisés par les unités d’infanterie ou de l’arme blindée de la cavalerie selon la configuration adoptée ; véhicules blindés à roue 4X4 de type Guardian extrême ; véhicules 4X4 de type CS/VP11 tout terrain, dotés de mitrailleuse de 12,7 mm spécifique pour les unités spécialisées comme les forces spéciales ; Brdm-2, BTR-60 et BTR-70 modernisés ; véhicules tactiques de combat (KIA et Toyota) ; camions logistiques (citerne à eau, citerne à carburant, camions d’allègement) ; ambulances médicalisées ; armes individuelles et collectives ; équipements de protection individuelle du combattant.

Ces matériels, avec des technologies de pointe, et dont la maintenance a déjà été réfléchie en amont, répondent au souci du commandement militaire à assurer une efficacité opérationnelle tout en ayant le souci de la protection des Hommes.

« C’est tous ensemble, main dans la main que nous vaincrons et maintiendrons la stabilité, gage de tout développement et de toute prospérité de notre chère patrie », a-t-il conseillé.

Moussa Sékou Diaby

