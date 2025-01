Forces de sécurité : De nouveaux moyens roulants à la Gendarmerie nationale

Composés de 56 véhicules dont 40 Toyota simple cabine, 5 Toyota double cabine, 3 ambulances, 2 mini cars, un véhicule de transport de chien, 2 camions grue, 2 camions de transport de troupe, une citerne à carburant et 56 motos, ces moyens roulants vont permettre désormais aux unités de la Gendarmerie de mener à bien leurs missions avec efficacité et en toute sécurité

C’est un ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le Général de division Daoud Aly Mohammedine, heureux qui a procédé, le vendredi dernier, à la remise des clés de ces équipements au directeur général de la Gendarmerie nationale, le Général de brigade Moussa Toumani Koné. L’évènement, qui s’est tenu à l’école de la Gendarmerie nationale Balla Koné, a enregistré la présence des responsables des services rattachés au département en charge de la Sécurité.

Le ministre de la Sécurité a rappelé aux gendarmes le triptyque des armées qui se résume en une formule certes lapidaire, mais qui a l’avantage de la simplicité, donc la facilité de la compréhension, à savoir : «Un chef, une mission, des moyens». Dans le contexte du Mali d’aujourd’hui, la volonté des autorités militaires et sécuritaires demeure de renforcer, à tout prix, les capacités opérationnelles des Forces de sécurité en général, et de la Gendarmerie nationale en particulier, afin qu’elles obtiennent des résultats à la dimension de nos attentes.

Le Général de division Daoud Aly Mohammedine illustrera ces propos par des prouesses engrangées par nos unités sur des théâtres d’opération sur l’ensemble du territoire national. Nos unités combattantes assènent la preuve de leur professionnalisme, de leur réactivité et de leur efficacité opérationnelle en infligeant de lourdes pertes aux Groupes armés terroristes (GAT) qui croyaient pouvoir s’adonner tranquillement à leur basse besogne, comme par le passé.

«Ces résultats, nous le devons à notre nouvelle force de frappe que nous confèrent les moyens que nous avons acquis en toute souveraineté, et au regard de nos besoins, pour protéger nos populations et défendre le moindre centimètre carré de notre territoire national», a-t-il soutenu. Et d’ajouter que les temps ont changé, les terroristes et les autres ennemis de notre Nation l’apprennent à leurs dépens. Ces derniers doivent comprendre que la fulgurance de nos attaques et de nos ripostes n’a d’ égale que notre détermination et notre volonté inébranlable de les éradiquer. «Telle est notre volonté ! Tel est aussi et surtout notre message au monde…», a lancé le ministre de la Sécurité.

En effet, selon le Général de division Daoud Aly Mohammedine, les efforts d’équipement de nos unités vont se poursuivre et concerneront l’ensemble des brigades territoriales, réparties sur tout le territoire national. C’est une promesse ferme et solennelle qu’il fait au nom du Chef suprême des Armées dont l’ambition est de mettre les hommes dans les meilleures conditions possibles afin qu’ils donnent entière satisfaction à leur hiérarchie.

Le directeur général de la Gendarmerie nationale a souligné que la réception de ces véhicules n’est qu’un maillon d’une politique plus large visant à moderniser et à renforcer les Forces de sécurité en général et sa corporation en particulier dans sa mission. Le Général de brigade Moussa Toumani Koné a assuré qu’ils sauront tirer le meilleur parti de ces nouveaux moyens. Il promettra qu’ils contribueront grandement à renforcer la présence de la Gendarmerie sur le terrain et à améliorer la qualité des interventions. Et les gendarmes continueront à être aux côtés des citoyens, pour les protéger, les servir et garantir leur sécurité dans la loyauté, le courage et le sens du devoir.

Oumar DIAKITE

Commentaires via Facebook :