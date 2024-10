A la suite des attaques terroristes, perpétrées contre l’École de la Gendarmerie et l’Aéroport de Bamako, le mardi, 17 septembre dernier, le Directeur de l’Information et des Relations Publiques des Armées( DIRPA), le colonel major Souleymane Dembélé, était, le samedi, 21 septembre 2024, l’invité de l’émission « Démêler le vrai du faux » pour expliquer aux populations comment se maîtriser face aux propagandes et aux fausses informations sur les réseaux sociaux, le Mali étant dans une guerre informationnelle et communicationnelle.

Au cours de cette émission, le Directeur de la DIRPA a expliqué : « Il est crucial d’éviter le partage des messages de haine et des fausses informations. Car cela peut pousser la population à se tromper. Il est toujours recommandé de se référer aux sources officielles pour diffuser des informations. Car les terroristes cherchent de nos jours à reprendre des messages de propagande dans le but de semer la panique au sein de la population ». Et de mentionner : « Il est important de comprendre aujourd’hui que nous sommes dans une guerre informationnelle. Malheureusement, les médias internationaux ont contribué à aggraver la situation par les informations qu’ils diffusent. Certains ont affirmé à tort que les terroristes avaient attaqué la base des drones, tandis que d’autres ont relié des informations des vidéos qui leur ont été transmises par les terroristes. Tout cela s’inscrit dans une tendance générale de ces médias à alarmer la population, les Maliens de la diaspora et la communauté internationale ». Aussi, a expliqué le colonel-major Souleymane Dembélé, « il est important aujourd’hui que la population comprenne que nous sommes dans une guerre informationnelle. Nous sommes dans une guerre communicationnelle et tout est mis en œuvre par ces groupes armés terroristes et ses sponsors pour affecter le moral, l’esprit de nos concitoyens. Donc il est important aujourd’hui que les Maliens sachent faire la différence entre ce qui est dit sur les réseaux sociaux et ce qui est dit par rapport aux canaux officiels dont la DIRPA, l’ORTM et les structures officielles qui sont là, pour véhiculer la bonne information ». Et de lancer cet appel, « Maliennes et Maliens, je vous invite au calme et serein. Les Forces Armées Maliennes sont pleinement mobilisées pour assurer votre sécurité. Ne céder pas à la panique face aux informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Prenez toujours le temps de vérifier la véracité des messages que vous recevez à partir des radios et surtout occidentales, des messages que vous recevez à partir de ces télévisions occidentales qui n’ont qu’un narratif mettant en cause la Transition que nous vivons de nos jours ainsi que la capacité de nos armées à se défendre mais aussi à défendre nos citoyens ».

Par ailleurs, a souligné le patron de la DIRPA, « il est également important que le peuple Malien, les peuples de l’AES sachent aujourd’hui que nous sommes dans la guerre informationnelle. Et tout est mis en œuvre pour décrédibiliser nos autorités, pour décrédibiliser nos Forces Armées ».

Issa Diakité

Stagiaire

Source : Plume Libre

