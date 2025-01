Koulikoro : la 46è Promotion de l’Emia baptisée Toumany Sissoko

La cohorte de 255 élèves officiers comprenant 38 femmes originaires de 11 pays africains. Le sous-lieutenant Matiamou Sanou du Mali est le major de la promotion avec une moyenne de 16,44/20

La cérémonie de sortie des élèves officiers de la 46è promotion de l’École militaire interarmes (Emia) a eu lieu hier à la place d’armes du Centre d’instruction Boubacar Sada Sy de Koulikoro. L’événement a été présidé par le Président de la Transition, Chef suprême des armées, le Général d’Armée Assimi Goïta, en présence du Premier ministre, le Général de division Abdoulaye Maïga, du président du Conseil national de Transition (CNT), le Général de corps d’armée Malick Diaw et de plusieurs membres du gouvernement.

La 46è promotion de l’Emia, honorant la mémoire du regretté Général de brigade Toumany Sissoko, a célébré sa remise de diplômes après deux années de formation rigoureuse. C’est une cohorte de 255 élèves officiers d’actifs comprenant 38 femmes. Ces officiers proviennent de 11 pays africains : le Bénin, le Burkina Faso, la République démocratique du Congo, le Gabon, la Guinée Conakry, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo. Le sous-lieutenant Matiamou Sanou du Mali s’est brillamment distingué parmi ses pairs en obtenant le titre de major de la promotion de cette prestigieuse école militaire. Avec une moyenne de 16,44/20, Matiamou Sanou incarne l’excellence académique et la rigueur, qualités essentielles pour un futur grand officier de l’Armée nationale. Parmi les 179 officiers du Mali, en compte une diversité de parcours, avec 70 professionnels, quatre anciens enfants de troupe et 133 issus du concours direct.

Le moment est empreint de tradition et de prestige, avec la remise des sabres et des épaulettes qui symbolisent le nouveau statut et l’engagement des élèves officiers envers la nation. Le serment prêté devant le Drapeau national et le chef suprême des armées est une promesse solennelle de servir la patrie avec loyauté, dévouement et honneur. Cette cérémonie est également l’occasion pour les nouveaux promus de prendre conscience de la responsabilité qui leur incombe en tant que futurs dirigeants et défenseurs de leur pays.

Le chef d’état-major des armées a saisi l’occasion pour souligner les défis considérables auxquels le Mali est confronté dans sa lutte incessante contre le terrorisme. Le Général de division Oumar Diarra a mis en avant les succès significatifs de l’armée malienne au cours de l’année 2024, marqués par la neutralisation de nombreux chefs terroristes dans des localités stratégiques telles qu’Inafarade, Tinzawatène et Tinesako.

Ces succès, selon lui, illustrent non seulement la détermination et le courage des Forces armées maliennes (FAMa), mais également l’importance de la coopération régionale et internationale dans la lutte contre le terrorisme. Malgré les défis persistants, le Général Diarra soutient que ces victoires renforcent l’espoir d’un avenir plus sûr et stable pour le Mali et ses habitants.

Il a appelé les nouveaux officiers à redoubler d’efforts pour accompagner l’armée dans la défense du territoire qui sera leur nouveau cheval de bataille. Le chef d’état-major des armées a également évoqué la mutualisation des efforts sur le théâtre d’opération dans le cadre de la Confédération des États du Sahel qui regroupe le Mali, le Burkina Faso et le Niger.

Dans une interview accordée à la presse, le président de la Transition a exprimé son admiration et ses félicitations aux nouveaux promus. Le Général d’armée Assimi Goïta a chaleureusement accueilli ces jeunes officiers dans la grande famille des forces armées, soulignant l’importance de ce moment dans leur carrière. Pour lui, le mercredi 15 janvier symbolise non seulement une avancée personnelle pour chaque officier, mais aussi une occasion de renforcer la cohésion au sein de l’Armée.

Le Chef suprême des armées a encouragé les jeunes officiers à se souvenir des valeurs fondamentales de discipline, de loyauté et de service à la nation. Il les a également invités à défendre toutes les valeurs inculquées au cours de leur formation, notamment l’honneur, la dignité et le don de soi.

«Ces principes fondamentaux sont essentiels pour assurer non seulement le bon fonctionnement des forces armées, mais aussi pour maintenir la confiance et le respect au sein de la société», a souligné le Chef de l’État. En embrassant ces valeurs, les officiers sont encouragés à agir avec intégrité et à servir avec un dévouement inébranlable, ainsi contribuant à la sécurité et au bien-être de la nation, a conclu le président Goïta.

Envoyés spéciaux

Amara Ben Yaya TRAORE

Oumar DIOP

