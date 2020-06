L’armée malienne a parlé: ‘‘ll n’y aura pas de coup d’Etat’’

Le 5 juin a vécu ! Mais comment ? Le Premier constat et la plus notable c’est : la machine de propagande a été on ne peut plus efficace, face à la désertion communicationnelle du régime. Seuls sur le terrain, les organisateurs de la marche ont développé leurs thèses, opinions, griefs et propositions sans aucune contradiction. Politiciens populistes, activistes islamistes, citoyens manipulés et enrôlés, les organisateurs ont, dans ce cadre, à l’appui et pour le confort de leur revendication majeure (démission du Président IBK et de son régime) instrumentalisé à des fins politiciennes et subversives, une lettre circulaire du Chef d’État-major général aux différents Chefs d’États-majors et directeurs de service relative aux ‘’Dispositions sécuritaires pour le vendredi 5 juin 2020’’.

Dans cette lettre, normalement secret-défense, qui malheureusement à fait largement le tour des réseaux, le Chef d’Etat-major général instruit ‘’l’observation rigoureuse de ces mesures qui doivent être accompagnées d’une vigilance extrême, avec le devoir de rendre compte en permanence’’. Comme entre autres mesures : ‘’mettre en place des piquets d’intervention au niveau de l’Armée de Terre, de l’Armée de l’Air, de la Garde Nationale, de la Gendarmerie Nationale et du Génie militaire ; les piquets doivent être dotés de véhicules d’intervention… ‘‘

Mais dans la grossière manipulation, tout ce que les organisateurs des manifestations ont retenu et mis en avant ce sont les mesures d’usage traditionnelles en vue d’éviter la confusion : ‘’une manifestation est prévue à Bamako le vendredi 5 juin 2020 à 14h00. À ce titre, il convient de sensibiliser les hommes placés sous vos ordres afin qu’ils restent en marge d’un tel évènement et qu’ils adoptent les mesures suivantes : -rester au camp et ne sortir que par stricte nécessité auquel cas en informer la permanence ;- au besoin, se mettre en tenue civile pour aller en ville et rester loin des manifestations’’.

Ces mesures de prudence habituelles du CEMGA ont été interprétées et brandies par les organisateurs de la manifestation et les adversaires du Président IBK comme un lâchage du régime par l’Armée qui a rallié les manifestants comme ce qui s’est passé en Algérie. Le buzz provoqué par la manipulation grossière et subversive a eu fort impact mobilisateur sur le rassemblement du 5 juin. Il a convaincu les hésitants, motivé les curieux et renforcé la détermination des militants manipulés qu’on allait assister en direct et pour la première fois dans l’histoire à la démission d’un Président de la République.

Face aux extrapolations et supputations, consécutives à l’intoxication des organisateurs de la manifestation, l’armée a tenu à mettre les points sur les i : ‘’à propos de la lettre du CEMGA 5 juin :

Dans une lettre datée du 02 juin 2020, le Chef d’État-major général des Armées (CEMGA) invite et instruit aux personnels FAMa le respect strict des principes militaires, par rapport à la manifestation du 05 juin 2020 sur la place de l’Indépendance.

Cette lettre a fait le tour des réseaux sociaux. Malheureusement certaines interprétations tendent à en déformer le contenu. Face à cette velléité tendancieuse, la Direction de l’Information et des Relations Publiques des Armées en appelle à la bonne compréhension de tous pour accepter et reconnaître que le militaire n’intervient au maintien de l’ordre que sur réquisition, conformément à la législation.

En tout état de cause, cette lettre du CEMGA a valeur de rappel des principes réglementaires aux personnels FAMa. Toute autre interprétation est inacceptable’’.

Comme si cela ne suffisait pas, après avoir lancé ses troupes de manière irresponsable à l’assaut du domicile du Président IBK sis à Sébéninkoro, avec tous les affrontements et le bilan qui en a résulté, ces organisateurs de la manifestation ont encore distillé sur les réseaux sociaux une pernicieuse et insidieuse rumeur de coup d’État.

Sans se laisser divertir, au moment même où les manifestants affrontaient les forces de l’ordre, l’Armée apporte un cinglant démenti à l’intox : ‘’des rumeurs circulent sur les réseaux sociaux faisant état d’une réunion de généraux et d’une adresse éventuelle du Général Ibrahima Dahirou Dembele à la Nation.

Le ministre de la Défense et des Anciens combattants y apporte un démenti catégorique. Il s’agit d’un montage grotesque qui n’a d’autre but que la propagande. Les auteurs de l’intox visent à semer le doute dans les esprits dans leur dessein de déstabilisation des institutions de la République. Le Ministre réaffirme que l’Armée demeure sous les ordres des institutions républicaines. Il invite par conséquent à la vigilance de tous’’.

Voyant leur baudruche se dégonfler, ils tentent de saper le moral des troupes et de créer la zizanie dans les rangs des FAMa en inventant une fantasmagorique coordination des Forces Armées et de Sécurité du Mali qui serait le bras armé de la CMAS. Agacée par cette cabale vicieuse et pernicieuse la grande muette avertit : ‘’attention à la propagande subversive : aucune coordination au sein des forces armées.

Un texte de soutien d’une prétendue coordination des Forces Armées et de sécurité du Mali aux idéaux de la CMAS de l’imam Mahamoud Dicko fait le tour des réseaux sociaux. Il y a lieu de préciser que le ou les auteurs ne parlent qu’à leur nom propre. Il n’existe aucune structure officielle du genre dans l’armée. Nous invitons par conséquent tous les personnels FAMa et les populations à la plus grande vigilance. L’Armée demeure républicaine et aux ordres des institutions républicaines.

Cette lettre non signée ne participe ni plus ni moins qu’à une velléité de manipulation, de propagande visant à déstabiliser les institutions de la République. L’armée se préoccupe plutôt de la sécurisation des personnes et de leurs biens ainsi que de l’intégrité territoriale, à un moment de terrorisme et de coronavirus’’.

En français simple : à tous les putschistes qui caressent le funeste dessein de voir l’armée intervenir pour mettre un terme au processus démocratique avec toutes les conséquences qu’on sait, les FAMa disent : que nenni ! Que nenni ! Que nenni !!!

Source: Info Matin

