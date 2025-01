Le classement 2025 des puissances militaires africaines établies par Global Firepower Index place le Mali à la 18ème position. L’Égypte conserve sa première place continentale malgré un recul de quatre places au niveau mondial.

L’armée malienne demeure parmi les 20 puissances militaires du continent africain selon un nouveau classement 2025 par le Global Firepower Index. Au sein du nouvel espace de l’Alliance des Etats du Sahel, le Mali occupe la première place suivie du Niger à la 25ème place et le Burkina Faso ferme cette marche comme 31ème nations le plus puissant du continent africain. L’Egypte continue, selon le classement, à dominer les autres pays du continent en conservant sa première place consécutivement. Il est suivi de l’Algérie qui confirme toujours sa deuxième position africaine avec un indice de puissance stable de 0,35, démontrant la solidité de son appareil militaire.

Ce pays est également suivi du Nigéria qui, selon le classement de global Firepower index, a enregistré la progression la plus remarquable en grimpant à la troisième place continentale et gagne huit positions au classement mondial. La progression en terme puissance militaire des pays du Sahel comme le Nigéria, le Mali, le Niger et le Burkina Faso s’explique par les efforts de modernisation de ses forces armées afin de faire face aux défis sécuritaires dans la région du Sahel. La Côte d’ivoire qui est infiniment touchée par les attaques terroristes se positionne à la 17ème place dans ce classement devant tous les pays de l’Alliance des Etats du Sahel.

Le classement de global Firepower index souligne que « la montée des menaces asymétriques et des conflits internes pousse les nations africaines à repenser leurs stratégies de défense ». Toujours selon ce classement, les pays économiquement stables comme l’Égypte et l’Afrique du Sud investissent massivement dans l’acquisition d’équipements modernes et le développement de leurs capacités technologiques. « Les contraintes budgétaires limitent la capacité de nombreux États à maintenir des forces armées efficaces, notamment face aux groupes terroristes bien financés. Cette réalité se reflète dans les scores du Power Index, où même les meilleures armées africaines restent éloignées du score idéal de 0,0000 », constate l’institution à l’origine de ce classement.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

