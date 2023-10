Le soutien des FAMS aux fronts : Un acte de patriotisme national !

Le Mali est en guerre sur plusieurs fronts. L’heure n’est plus aux choix Politiques ni partisans encore moins, d’intérêt personnel. Il est plutôt question d’intérêt national pour que le Mali ne puisse être divisé en deux Etats. La question de la souveraineté du pays est en jeu. Alors que le patriotisme et le nationalisme ont leurs fondements dans l’existence de la nation avec ses territoires et ses populations bien définis. Il faut forcément que chaque citoyen œuvre inlassablement afin que le Mali continue d’exister en tant qu’Etat unitaire

En effet depuis plusieurs mois, l’Armée malienne est engagée aux fronts contre les Groupes Armés Terroristes (GAT) aux fins de recouvrer l’entièreté du territoire national. Les FAMAS ont donc, plus que jamais, besoin du soutien exclusif de tous les fils et filles du Mali. C’est désormais une question de fond que de simples théories partisanes tant le pays est confronté à un problème existentialiste.

C’est vrai que dans le contexte de conflits, les conséquences fâcheuses sont souvent imprévisibles, mais le besoin d’imposer l’autorité de l’État et du pouvoir central de Bamako s’impose et prime sur toute autre question. En vérité au Mali, toute personne avisée ne souhaiterait un conflit, surtout lorsque celui-ci oppose des fils de la même nation. L’idéal est surtout de voir plutôt tout le monde vivre ensemble dans la cohésion sociale sur le même territoire national.

Cependant, il n’est pas de bonne raison d’encourager ni de soutenir un quelconque projet qui œuvrerait pour la partition du Mali. Or, c’est cette folie aventurière dont les mouvements rebelles de la CMA et alliés sont porteurs. Ils projettent ainsi la création de l’État de l’Azawad dans les régions septentrionales du Mali. Alors que des centenaires durant, les populations du nord et du sud du Mali ont vécu en totale symbiose dans des grands ensembles territoriaux dont les empires du : Ghana, Mali et Songhoï. Ce ne sont donc pas une poignée d’aventuriers, en perte de repères, qui pourraient remettre cette réalité historique en cause.

En appréciant d’ailleurs, avec lucidité et sérénité, la situation critique dominée par l’insécurité que vit le Mali, on ne peut que saluer les FAMAS dans leur digne entreprise de reconquête du territoire national. Cela est bien une évidence, les autorités de la Transition n’ont plus d’autres choix que de chercher à imposer l’autorité de l’État sur toute l’étendue du territoire national. Voilà pourquoi le soutien à l’armée devient une obligatoire nationale, un acte de patriotisme. C’est dans cette seule dynamique que les mouvements rebelles et alliés finiront par comprendre la nécessité de renoncer à leur forfaiture pour réintégrer in fine la république unitaire et laïque du Mali.

Vive l’Armée malienne dans sa mission régalienne de défense de l’intégrité du territoire national !

Monoko Toaly

