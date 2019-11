Juste après la grande prière de ce vendredi 29 novembre, l’Uma islamique de la région de la cité des Askia en compagnie des différents imans des mosquées de la ville ont organisé une grande prière et de bénédictions aux Forces Armées Maliennes (FAMa) et forces étrangères au Mali.

–Maliweb.net- Hommes, femmes, jeunes tous fidèles musulmans de la région de Gao ont répondu massivement à l’appel des imams pour des prières et des bénédictions à l’endroit des disparus. Une cérémonie qui s’est déroulée au stade de la ville ..

Selon notre interlocuteur que nous avons pu joindre M Anass Maiga, nous explique que cette cérémonie a été marquée par des séances de prières, de lecture du saint Coran et de bénédictions pour le repos éternel des âmes de nos vaillants soldats maliens et aussi à toutes les forces étrangères tombées sur le champ d’honneur malien et pour le retour définitif de la stabilité et la paix au Mali.

Ajout ’il aussi que ce rassemblement était aussi l’occasion pour les populations de Gao de témoigner leurs soutiens et accompagnements de toute la région à nos FAMa et leurs alliés qui ont fait l’honneur de venir nous soutenir dans notre lutte contre les forces du Mal qui est le terrorisme. Et aussi les prouver qu’ils ne sont pas morts pour rien mais pour une cause noble au nom de l’humanité toute entière pour l’ultime sacrifice rendu…

Bokoum Abdoul Momini /Maliweb.net

