– Le président de la transition s’est exprimé dans une adresse à la nation à la veille du 64ᵉ anniversaire de l’armée malienne.

Le président de la transition malienne, le général d’armée Assimi Goïta, a annoncé, dimanche soir, la mise en place d’une industrie militaire d’armement avec des unités d’assemblage d’armes individuelles et collectives, de montage de véhicules tactiques légers, de fabrication de munitions et d’explosifs à usage civil.

Assimi Goïta s’exprimait dans une adresse à la nation à l’occasion du 64ᵉ anniversaire de l’armée malienne.

« En vue de consolider les acquis de 2024 et d’envisager d’autres succès, le processus d’équipement des forces armées et de sécurité se perfectionnera en 2025 avec la mise en place d’une industrie militaire », a déclaré Goïta, soulignant que « nous travaillons activement à l’installation de l’usine d’armement avec des unités d’assemblage d’armes individuelles et collectives, de montage de véhicules tactiques légers, de fabrication de munitions et d’explosifs à usage civil ».

Goïta a, en outre, rappelé aux ennemis du pays, à l’intérieur comme à l’extérieur, que « le Mali n’est plus un terrain de prédilection pour les nostalgiques d’un passé révolu avec un esprit paternaliste », ajoutant que « le pays est un acteur libre, souverain et choisit sa destinée en toute connaissance de cause ».

« Le Mali, dont l’armée était démoralisée, humiliée et infantilisée, se présente désormais comme un acteur important dans la sous-région. L’armée, fidèle à sa tradition, a montré la voie en mettant en échec les forces qui cherchaient à déstabiliser le pays », a-t-il annoncé.

Et Goïta d’affirmer : « La nouvelle doctrine des Forces armées maliennes (FAMa) a été réformée pour faire face aux nouvelles menaces grâce à la nouvelle impulsion insufflée par l’école de guerre au Mali qui abrite sa première promotion AES (Alliance des États du Sahel regroupant le Mali, le Burkina Faso et le Niger) ».

« L’organisation de nos Forces armées a été revue pour garantir une meilleure réactivité et une efficacité accrue sur le terrain », a poursuivi Goïta.

L’armée malienne, ayant obtenu son indépendance de la colonisation française le 20 janvier 1961, fête, lundi, son 64ᵉ anniversaire, dans un contexte de crise multidimensionnelle, marquée notamment par la lutte contre les groupes séparatistes et terroristes dans le nord et la rupture avec l’ancienne puissance coloniale et la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest.

Source: https://www.aa.com.tr/fr

Commentaires via Facebook :