Mali : L’Armée neutralise une cinquantaine de terroristes à Gao, Léré et Niono

Au cours des dernières 48 heures, les Forces armées maliennes ont neutralisé une cinquantaine de terroristes dans les plusieurs localités du Nord et du Centre du pays. Ces résultats ont été obtenus suite à des opérations aéroterrestres combinées des FAMa jeudi 26 et ce vendredi 27 octobre dans les localités de Gao, Léré et celle de Niono dans la région de Ségou, a annoncé la Direction de l’Information et des Relations publiques des Armées (Dirpa) vendredi dans un communiqué.

« Les opérations combinées, terrestres et aériennes des FAMa, ont permis hier, jeudi 26 octobre 2023, de neutraliser une trentaine de terroristes, détruire des véhicules pick-up, et récupérer un lot important d’armes et de matériels. Cette opération d’envergure des FAMa s’est déroulée dans le secteur de Gao », indique la source militaire. Selon la Dirpa, toujours le même jeudi, une autre patrouille des FAMa dans la localité de Léré a permis de neutraliser une douzaine de terroristes et de récupérer des motos ainsi que des armes et du matériel.

Le communiqué de l’armée ajoute que ce vendredi 27 octobre 2023, une autre patrouille FAMa dans le Cercle de Niono a permis de neutraliser deux terroristes, appréhender un chef terroriste, récupérer deux motos et du matériel de communication.

La haute hiérarchie militaire tient à rassurer les populations de la ferme volonté des FAMa à poursuivre la marche vers la sécurisation totale de tout le territoire malien.

Aboubacar TRAORE

