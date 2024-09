Mali : le col Assimi Goïta convoque les officiers supérieurs pour réévaluer sa stratégie de lutte contre le terrorisme

Une semaine après la double attaque terroriste contre la capitale malienne, le Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta a convoqué, le lundi 23 septembre, une réunion des chefs militaires pour ajuster sa stratégie de lutte contre le terrorisme.

C’est une réunion hautement sécuritaire que le Colonel Assimi Goïta, Chef Suprême des Armées, a présidé hier lundi au Palais de Koulouba pour réévaluer la stratégie déjà mise en place dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le Col Sadio Camara, son homologue de la Sécurité et de la Protection Civile, les chefs d’États-majors et les Directeurs des services de sécurité sont des visages que l’on pouvait voir autour du Chef de l’Etat , dont la stratégie de la défense de la capitale vient d’être éprouvée par les attaques du mardi 17 septembre 2024. Les terroristes ont frappé au cœur de Bamako en s’attaquant à l’école de la gendarmerie et l’aéroport militaire non loin de la piste aéroportuaire qui accueille les vols commerciaux.

Depuis cette attaque le mardi, le Colonel Assimi Goïta s’était abstenu à l’évoquer jusqu’à son adresse à la nation le 22 septembre dernier. Un discours télévisé au cours duquel il a déclaré que « les attaques terroristes survenues le mardi 17 septembre dernier nous rappellent, une fois de plus, l’impérieuse nécessité de demeurer vigilants et de maintenir une posture opérationnelle exemplaire en toutes circonstances». Aucune information des nouvelles mesures prises pour faire face à la menace terroristes n’a filtré de cette réunion entre le Chef de l’Etat et les chefs militaires. Un compte rendu publié sur la page Meta de la présidence de la République estime que la rencontre a permis de faire un examen exhaustif des dispositifs sécuritaires, de réévaluer la menace et de donner des orientations complémentaires. Il souligne également que le Colonel Assimi GOÏTA a réaffirmé son soutien aux dispositifs opérationnels en cours pour faire face à la lutte contre le terrorisme.

Le ministre de la Défense, le Colonel Sadio Camara, qui a commenté cette rencontre au micro de la chaine nationale, rapporte qu’elle a également permis de comprendre et de voir l’engagement des autorités politiques et militaires pour faire face à ces fléaux. Il a réitéré l’appel des autorités auprès des populations afin que celles –ci continuent à soutenir leur armée dans la mission de sécurisation des personnes et des biens. « La lutte contre le terrorisme est une guerre d’usure. Le soutien des autorités et de la population nous permettra de remporter ce combat. Bientôt, ce problème sera un lointain souvenir », commente le Colonel Sadio Camara. Après l’attaque du 17 septembre, la seule mesure prise par les autorités du district de Bamako est la fermeture de 7 marchés à bétails. Le gouverneur du district a évoqué « des raisons d’ordre public » pour justifier sa décision.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

