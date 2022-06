Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies pour Mali et chef de la Minusma, M. El Ghassim Wane, a été reçu par le ministre de la Défense et des Anciens combattants, le Colonel Sadio Camara, vendredi dernier (27 mai 2022). Cette rencontre s’inscrivait dans le cadre des discussions du chef de la Minusma auprès des autorités maliennes sur le renouvellement du mandat de ladite mission. Ses échanges avec le Colonel Camara ont porté sur les voies et moyens pour relever les défis sécuritaires auxquels les deux parties sont confrontées.

Le représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU a félicité le ministre de la Défense et des Anciens combattants pour son extrême disponibilité et son ouverture d’esprit. Il a aussi salué la volonté des autorités de la Transition à travailler avec sa mission. «Ensemble nous arriverons à la paix et à la stabilité au Mali. Nous devons travailler étroitement avec le gouvernement malien, comme toute action humaine, il y a toujours des démarches d’efficacité à mener et des améliorations à faire», a plaidé El Ghassim Wane ; mettant ainsi en exergue la nécessité du renouvellement du mandat de sa mission au Mali.

