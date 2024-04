Le Secrétariat général du Ministère de la réconciliation nationale a été renforcé en compétences, lors du Conseil des ministres du 28 mars 2024, avec la nomination du Colonel des Sapeurs-pompiers Fatoumata Bakoroba Coulibaly en qualité de Conseillère technique.

Le Conseil des ministres lors de sa session ordinaire du 28 mars 2024 a procédé à des nominations, dont celle du Colonel des Sapeurs-pompiers Fatoumata Bakoroba Coulibaly en qualité de conseillère technique au ministère de la Réconciliation nationale. “Aux âmes bien nées, la valeur n’attend point le nombre des ans”, dit l’adage et c’est le cas de cette jeune dame réputée pour son expertise en plus de son dynamisme.

C’est munie de sa Maîtrise en gestion obtenue en 2006 à la Faculté des Sciences économiques et de gestion de l’Université de Bamako que la jeune Fatoumata Bakoroba Coulibaly s’engage dans la Protection civile en 2010.

Après deux ans de dur labeur, elle obtient le Diplôme supérieur de sapeur-pompier et devient administrateur de la protection civile. En août 2012, elle est chargée des questions administratives et financières à la sous-direction de l’administration et de la comptabilité de la Direction générale de la protection civile. Un an après, ses supérieurs lui confient la responsabilité de Chef adjoint du Service du personnel à la Direction générale de la Protection Civile. A ce poste, la native de la ville des trois caïmans s’occupe du suivi et de la gestion du personnel. Aussi, elle est le point focal de la Direction générale de la protection civile au sous-cluster Violence Basée sur le Genre (Vbg) et participe à la gestion du projet des risques majeurs et catastrophes naturelles.

Avide de savoir, Fatoumata B. Coulibaly pose en 2014 ses valises à l’Université du Québec à Chicoutimi et en sort avec un Diplôme d’études supérieures spécialisées (Dess) en gestion de projet. A son retour au bercail en 2015, elle hérite du poste d’économiste chargée des finances des projets à la Dgpc et fait office de personne-ressource en appui-conseil en gestion de l’organisation dans les négociations, les relations interservices et la gestion de conflits.

Amoureuse de…. transparence

Avec tant d’atouts, elle ne tarde pas à gagner en galon. Ainsi en janvier 2017, elle devient Chef de division approvisionnement à la sous-direction Administration et comptabilité à la Dgpc. Cinq mois plus tard, cette femme de caractère à cheval sur les principes de transparence est sous directrice des finances et du matériel. Cette promotion traduisait la volonté du Directeur général de la protection civile d’alors, Colonel-major Seydou Doumbia et son ministre, Général Salif Traoré, de placer les jeunes au cœur de l’administration publique.

B, comme l’appellent ses collègues, fut donc le premier élément issu du corps des sapeurs-pompiers à occuper ce poste stratégique. Malgré les coup-bas, celle qui attache une attention toute particulière au travail bien fait avec une conscience professionnelle aigue garde le cap et assume avec courage et détermination sa mission. En 2022, elle quitte la tête haute la sous-direction des finances et du matériel pour devenir conseillère du Directeur général de la Protection civile. Un poste qu’elle occupait jusqu’à sa nomination par le Conseil des ministres du 28 mars dernier.

Instructeur non permanent à l’Ecole nationale de la Protection Civile, elle a suivi un cycle professionnel discontinu intitulé «Programme International de Formation Avancée sur le Changement Climatique» auprès de l’Institut suédois de Météorologie et d’Hydrologie en vue de se spécialiser dans le domaine du changement climatique. Du début de sa carrière professionnelle à nos jours, elle a participé à plusieurs formations et stages à l’intérieur comme à l’extérieur du Mali.

Avec un parcours si élogieux, cette dame fait honneur à la Malienne et rend fière la jeunesse. Dévouée, ponctuelle, assidue, elle est très rigoureuse au travail et à cheval sur les principes de transparence dans la gestion des deniers publics. Loyale et sincère, elle est d’une probité morale irréprochable. «Fatoumata B est un cadre de grande valeur, respectée tant par ses chefs que par ses camarades et ses subordonnés. Elle s’impose par sa fermeté dans le commandement, mais aussi par son humanisme quand il le faut», nous confie un élément de la protection civile.

Chevalier de l’Ordre national du Mali, cette dame de caractère est le symbole d’un pays qui croit en sa jeunesse.

Chiaka Doumbia

