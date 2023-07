Il est composé d’une Salle Polyvalente équipée avec une capacité de 400 places, des bureaux, un Salon VIP, un local technique, une Centrale d’achat, une boutique de vente d’effets militaires et un Guichet automatique de la BDM-SA. Il s’agit du siège et de la Salle Polyvalente de la MU-Garde dont la cérémonie d’inauguration a eu lieu le Mardi 18 juillet dernier à la Place d’Armes de l’Etat-major de la Garde Nationale sous le parrainage du Ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le Colonel Sadio Camara.

Outre le Colonel Camara, y ont pris part à cette cérémonie le Chef d’Etat-major Général Adjoint des Armées, le Général de Brigade Ousmane Wélé, le Chef d’Etat-major de la Garde National, le Colonel Famouké Camara et le Président du Conseil d’Administration de la Mutuelle de la Garde Nationale du Mali, Lieutenant-Colonel, Alhousseyni Ba. Tout cela et devant des Autorités militaires et des Anciens Chefs d’Etat-major de la Garde Nationale du Mali.

C’est à 16h00 que le Ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le Colonel Sadio Camara a fait son apparition sur la place d’armes de la Garde nationale du Mali. Premier acte, la revue des Troupes avant de s’y installer.

La concrétisation d’une ambition noble !

Après lecture du programme de l’évènement par le maitre de cérémonie, l’honneur est revenu au Président du Conseil d’Administration de la Mutuelle-Garde Nationale du Mali, Lieutenant-Colonel, Alhousseyni Ba de prononcer son allocution.

Avant tout propos, il dira que cette cérémonie est la concrétisation de l’ambition noble de toute la famille de la Garde Nationale, il y a 10 mois de cela. Celle de doter sa mutuelle d’un siège adéquat. Une ambition traduite en réalité, affirme le Lieutenant-Colonel Alhousseyni Ba, car le bâtiment flambant neuf est bien prêt maintenant.

« Il s’y trouve une salle Polyvalente entièrement équipée avec une capacité de 400 places, des bureaux, un Salon VIP, un local technique, une centrale d’achat, une boutique de vente d’effets militaires et un Guichet Automatique de Billet de la Banque de Développement du Mali (BDM-SA) » a-t-il développé.

Il poursuit que la structuration de ce joyau architectural qui est bâti sur une superficie de 564m2, change de façon radicale le reflet de l’Etat-major de la Garde Nationale du Mali, s’imposant désormais comme une vitrine la propulsant dans la modernité. Que son coût de réalisation est de 523 Millions 030.492 FCFA.

Un édifice de haut standing

Qu’il s’agit d’un bâtiment futuriste respectant à la fois les normes de sécurité et le souci d’offrir un design digne d’édifice intelligent inspiré également des traits caractéristiques des constructions soudano-sahéliennes. En plus de ces particularités, dit-il, cet édifie offre aux soldats, aux sous-officiers, aux retraités et à leurs familles respectives, un meilleur cadre de détente et des services bancaires plus sécurisés avec une célérité dans le traitement des opérations de retrait et de consultation des soldes bancaires. Pour le PCA de la MU-Garde, ce bâtiment contribuera à améliorer le cadre de travail des membres de la mutuelle tout en offrant tant la possibilité d’héberger des séminaires, des ateliers, des séances de formations et d’autres activités qui feront de la Garde Nationale une destination incontournable.

« Ce projet est le fruit de la volonté exprimée par l’ensemble des Gardes réunis en Assemblée Générale extraordinaire du 19 juillet 2022, actant ainsi l’adhésion de tous pour la construction de ce bâtiment dont nous avons l’immense plaisir d’inaugurer ce jour 18 Juillet 2023 » a déclaré le Lieutenant-colonel Ba. Qui n’a point manqué de remercier le Chef d’Etat-major de la Garde Nationale, le Colonel Famouké Camara pour avoir persévéré dans la même dynamique que son prédécesseur le Général de Brigade Elysée Jean Dao, actuel Ambassadeur du Mali à Libreville (Gabon).

Le CEM-GNM, le Colonel Famoukè Camara avant d’entamer son propos, a fait observer une minute de silence à la mémoire des vaillants soldats tombés sur le champ d’honneur. Ainsi, il a centré son allocution par des hommages mérités aux différents Présidents de la Mutuelle de la Garde Nationale de 1992 à nos jours. A savoir : Feu Commandant Harouna Bagayogo (1er Président de la Mutuelle Garde), le Colonel à la retraite Boureima Konaté (aujourd’hui Président des Anciens Gardes), le Colonel Sadio Camara, Ministre de la Défense et des Anciens Combattants et le Lieutenant-Colonel Alhousseyni Ba, président en exercice. « Qu’ils trouvent ici toute la reconnaissance de la Garde Nationale du Mali pour les efforts directs ou indirects consentis dans le cadre de la concrétisation dudit projet » a-t-il affirmé.

En mettant l’évènement dans son réel contexte, le Colonel Camara a indiqué que la réalisation du siège de la Mutuelle-Garde entre dans le cadre de la dynamique de la modernisation et la solidarité enclenchée par les plus Hautes Autorités du pays en vue de l’amélioration des conditions de vie et de travail des militaires et leurs ayants droits. Avant de mettre terme à son propos, il a présenté sa gratitude au Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, le Général de Brigade Daoud Ould Mohamedoun, à son prédécesseur, le Général de Brigade Elisée Jean Dao et aux partenaires.

Un bâtiment entièrement financé sur fonds propres !

« C’est avec un plaisir et une fierté que je viens présider l’inauguration du Siège de la Mutuelle de la Garde Nationale en ma tripe qualité de Ministre de la Défense et des Anciens Combattants, de Garde tout court et d’ancien président du Conseil d’Administration de la MU-Garde » c’est par ces mots que le Colonel Sadio Camara a planté le décor. Avant de révéler que ce joyau architectural est entièrement construit sur les fonds propres de la MU-Garde avec le concours de la BDM.SA. C’est pourquoi, il estime que son inauguration mérite amplement cette belle cérémonie. Une occasion, selon le Ministre Camara, de célébrer les valeurs de discipline et de la cohésion qui sont importantes pour toute Armée efficace. Selon lui, les Forces Armées Maliennes, à l’instar de la Société dont elles sont issues, accordent une grande importante à la solidarité et à l’entraide. Une vertu, à laquelle la Garde Nationale du Mali ne s’y déroge pas. Car, dira le Colonel Sadio Camara, ceci sont des principes inscrits dans leurs gènes et transmissent par leurs ainés au fil des générations. Conformément à la vision du Chef de l’Etat, Colonel Assimi Goïta, le Ministre Camara a promis qu’ils travailleront davantage à renforcer la cohésion et l’entraide entre frères d’armes.

A noter qu’au cours de cette cérémonie des attestions de reconnaissance ont été décernées entre autres, au Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, à celui de la Défense et des Anciens Combattants, au CEM-GNM, à l’ancien CEM-GNM, le Général de Brigade Elysée Jean Dao et à des Anciens Gardes.

Après la coupure de ruban et la visite guidée du siège de la MU-Garde et de la Salle Polyvalente, un cocktail a mis fin à l’évènement.

Par Mariam Sissoko

