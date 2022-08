Dans un communiqué, la Médiation internationale se prononce sur la réunion de niveau décisionnel sur certains aspects de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger. En effet, elle note avec satisfaction le consensus auquel les parties sont arrivées pour l’intégration de 26 000 ex-combattants au sein des Forces armées et de défense et d’autres services de l’Etat, ainsi que sur les réformes institutionnelles non liées à la révision de la Constitution.

La Médiation internationale se réjouit de l’ouverture de la réunion de niveau décisionnel sur des aspects pendants de l’Accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger qui a été l’occasion d’aborder la question cruciale du DDR et certains aspects des réformes politiques institutionnelles.

Aussi, elle salue les efforts soutenus déployés par le gouvernement en vue de la tenue de cette rencontre, et se félicite de la présence de tous les mouvements signataires, qui est, selon elle, de bon augure pour la suite des discussions. Avant d’encourager toutes les parties prenantes à aborder les questions inscrites à l’ordre du jour de la réunion dans un esprit constructif et de recherche des compromis nécessaires, dans l’intérêt supérieur du Mali et de son peuple.

Le communiqué mentionne que la Médiation internationale réitère sa conviction que la Transition en cours au Mali offre une opportunité unique pour réaliser des avancées décisives dans la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation. “De telles avancées conforteront l’entreprise en cours de refondation de l’Etat. Elles renforceront également la dynamique positive née de la clarification du calendrier de la Transition et des efforts initiés en vue du bon déroulement du processus de réformes et de retour à l’ordre constitutionnel”, peut-on lire dans le document.

La Médiation internationale réaffirme sa disponibilité continue à appuyer les acteurs maliens dans la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation, laquelle contribuera à la réussite de la Transition et constitue une composante essentielle du processus de stabilisation du Mali et de la région. La Médiation ne ménagera aucun effort pour aider à la pleine mobilisation de la Communauté internationale à cet effet.

Le communiqué mentionne également que le secrétaire général des Nations unies et le président de la Commission de l’Union africaine se félicitent de la conclusion réussie de la réunion de niveau décisionnel sur certains aspects de l’Accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger notamment par rapport à l’intégration de 26 000 ex-combattants au sein des Forces armées et de défense et d’autres services de l’Etat, ainsi que sur les réformes institutionnelles non liées à la révision de la Constitution.

Ensuite, ils relèvent la mise en place d’une commission ad hoc pour traiter d’aspects sur lesquels un consensus doit encore être trouvé, notamment la gestion au cas par cas des cadres civils et militaires des mouvements signataires, y compris en relation avec la chaîne de commandement.

Ils exhortent les parties à agir avec diligence pour assurer le suivi requis et conforter la dynamique qui vient d’être imprimée au processus de paix. Et de féliciter les parties pour leur engagement renouvelé en faveur de la paix et de la réconciliation ; rassurer la disponibilité continue des Nations unies et de l’UA, dans le cadre de la Médiation internationale conduite par l’Algérie, à continuer à œuvrer avec elles en vue de mener à son terme le processus de paix.

A cet égard, elles disent attendre avec grand intérêt une réunion prochaine du comité de suivi de l’Accord de paix.

Boubacar Païtao

