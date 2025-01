RECONNAISSANCE DU MÉRITE : Un Mémorial en hommage aux héros tombés pour la patrie

Le projet de construction d’un Mémorial dédié à la mémoire des militaires tombés sur le champ d’honneur a été présenté ce jeudi 16 janvier 2025 au Président de la Transition, Chef de l’État, Chef Suprême des Armées, le Général d’Armée Assimi GOÏTA. Ce complexe sera un lieu de mémoire destiné à conserver durablement le souvenir des hauts faits des valeureuses filles et fils du Mali tombés pour la patrie.

Le projet sera réalisé sur un site situé dans la Commune urbaine de Kati, sur une parcelle d’environ 11 hectares. Ce nouveau joyau comprendra un monument appelé « Le Mirador », symbolisant à la fois la résistance, la bravoure et la reconnaissance éternelle de la patrie envers ses militaires. Ce monument servira également de lien entre deux mondes : celui des vivants et celui des disparus. Des stèles y seront érigées pour honorer les militaires tombés, avec les noms des héros inscrits, retraçant ainsi les différentes étapes de l’histoire de l’armée nationale.

Le Musée des Armées sera une composante majeure de ce projet de Mémorial. Il s’agira d’un bâtiment à deux niveaux (rez-de-chaussée + 1er étage), destiné à accueillir des expositions permanentes et temporaires. Une particularité de ce musée résidera dans l’existence d’espaces ouverts où seront exposés des objets spécifiques, tels que des aéronefs, des engins de combat et des véhicules de transport militaires. Par ailleurs, le complexe comprendra des ateliers dédiés au Musée des Armées, un bloc administratif, un restaurant et un poste de police.

Le Ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le Général de Corps d’Armée Sadio CAMARA, s’est réjoui de ce projet, saluant la décision du Chef de l’État d’ériger un Mémorial pour immortaliser les sacrifices des valeureux guerriers de l’Histoire du Mali. Selon lui, ce projet constitue une contribution essentielle à la sauvegarde de la mémoire nationale, de la dignité collective, de la conscience patriotique, ainsi que de la souveraineté et de l’honneur du Mali.

« C’est avec une profonde émotion que nous nous réunissons aujourd’hui pour lancer la construction du Mémorial dédié aux militaires tombés sur le champ d’honneur, qui sera érigé à Kati, ville garnison ayant vu tant de soldats s’engager et sacrifier leur vie pour protéger notre liberté et notre souveraineté. Grâce à cet édifice emblématique, qui occupera une place de choix dans les célébrations nationales, plus aucun Malien n’ignorera l’héritage des vaillants guerriers qui ont façonné notre histoire et notre identité », a déclaré le Ministre CAMARA.

Il a également mis en lumière les efforts de modernisation et de transformation des Forces Armées Maliennes (FAMa) sous la direction du Général d’Armée Assimi GOÏTA, soulignant que ces efforts ont permis de former des milliers de soldats professionnels et aguerris. « Aujourd’hui, grâce à la symbiose entre l’armée et la nation que vous avez suscitée, le Mali est défendu par 22 millions de citoyens-soldats prêts à donner leur vie pour protéger l’honneur et la dignité retrouvés de notre pays. Tous ne verront pas leurs noms gravés dans ce mémorial, mais tous contribuent à bâtir la gloire et la grandeur du Mali », a-t-il affirmé.

La cérémonie de présentation du projet a enregistré la présence du Président du Conseil National de Transition, des membres du Gouvernement, l’Inspecteur Général des Armées et Services, le Chef d’État-Major Général des Armées, ainsi que de nombreux officiers généraux, Chefs d’état-major et Directeurs de services des Forces de Défense et de Sécurité, sans oublier les anciens combattants.

Source: Présidence de la République du Mali

