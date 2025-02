Dans le cadre de la rencontre de haut niveau sur la coopération militaire bilatérale entre le Mali et le Sénégal, le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le Général de Corps d’Armée Sadio CAMARA a reçu en audience le ministre des Forces Armées Sénégalaises, Birame DIOP accompagné d’une forte délégation. C’était le jeudi 06 février 2025, dans la salle de conférence du Ministère de la Défense et des Anciens Combattants.

Etaient aussi présents, le Secrétaire Général du Ministère de la Défense et des Anciens Combattants, le Général de Division Sidiki SAMAKE, les Chefs d’Etats-majors généraux des Armées des deux pays à savoir, le Général de Division Oumar DIARRA du Mali et le Général de Corps d’Armée M’Baye CISSE du Sénégal. Cette rencontre de deux jours a pour objectif de renforcer la coopération sécuritaire entre la République du Sénégal et du Mali.

Le ministre des Forces Armées Sénégalaises, Birame DIOP s’est dit satisfait de l’accueil chaleureux et fraternel réservé à lui et à sa délégation. Il a remercié le Ministre de la Défense et des Anciens Combattants du Mali d’avoir répondu positivement et de manière diligente à la proposition de cette rencontre. Il a martelé qu’il a reçu des instructions du président Bassirou Diomaye FAYE, qui accorde une priorité absolue au renforcement de la coopération entre le Sénégal et le Mali, raison pour laquelle il est accompagné de son CEMGA afin de donner un nouvel élan aux relations bilatérales satisfaisantes entre les deux Etats. Il a affirmé qu’il y a lieu de se féliciter de l’état de la coopération militaire entre les deux pays qui n’a cessé de se développer depuis la signature de l’accord militaire technique en mars 2021.

Selon le ministre des Forces Armées Sénégalaises, du point de vue de la formation, les échanges des stagiaires se poursuivent à un niveau très satisfaisant comme dans les Prytanées Militaires, dans les Ecoles de formation d’officiers, de sous-officiers et de l’enseignement militaire supérieur. Il a soutenu que la coopération militaire transfrontalière est également au beau fixe et depuis plusieurs années, pour renforcer la sécurité, des patrouilles sont effectuées le long des frontières. Il a déclaré qu’il faudrait approfondir cette coopération pour mieux faire face aux défis sécuritaires auxquels les deux pays sont confrontés.

« La lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent dans laquelle vous êtes activement engagés, la criminalité transfrontalière, les trafics illicites et les réseaux criminels qui constituent autant de menaces nécessitent la mutualisation des efforts » a-t-il laissé entendre.

Le ministre DIOP s’est penché sur quelques axes à savoir le renseignement, le partage d’information et la formation. Il a souligné la préservation du fleuve frontalier Falémé dont le Sénégal a suspendu l’exploitation aurifère pendant 3 ans pour mettre un frein à la pollution afin de préserver la santé des populations. Il a espéré que la partie malienne trouvera aussi des solutions pour atténuer cette catastrophe écologique qui met en péril l’avenir de la Falémé et des communautés entières. Il a rendu un vibrant hommage à la résilience du peuple malien avant de saluer la vaillance des Forces Armées Maliennes qui luttent depuis plus d’une décennie dans une bataille cruciale pour l’avenir de leur pays.

Le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le Général de Corps d’Armée Sadio CAMARA a rappelé que cette initiative est la concrétisation de la révision de paix et de prospérité pour nos deux peuples qui en ont tant partagé. Il a souligné que le Sénégal et le Mali sont deux pays qui partagent la même devise à savoir ‘’Un Peuple-Un But-Une Foi’’, ce qui rappelle notre indépendance avec un destin commun et surtout l’impérieuse nécessité de renforcer notre coopération militaire bilatérale.

Il a déclaré que le Mali a quitté la CEDEAO mais qu’il reste disposé à bâtir des relations fécondes avec tous les partenaires qui le désirent notamment la République sœur du Sénégal conformément à la vision du président de la Transition, le Général d’Armée Assimi GOÏTA.

Cette vision qui est le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et le choix des partenaires ainsi que la prise en compte des intérêts du Peuple malien dans les prises de décisions. « Nous devons affronter les défis ensemble et la lutte contre le terrorisme figure au premier rang, elle se gagnera dans la coopération, la coordination et dans les échanges ponctuels de nos Forces Armées » a-t-il martelé.

Il a déclaré que la criminalité transfrontalière, le crime organisé transfrontalier et le terrorisme parfois soutenus par des acteurs internationaux aux visions impérialistes ne seront combattus que lorsque nous agirons ensemble sur plus de 400 km de la ligne frontalière et la globalité de notre environnement. Il a noté que c’est un honneur de réunir des experts et des leaders pour discuter des défis et des opportunités dans le secteur crucial de la défense nationale.

Aux dires du Général de Corps d’Armée Sadio CAMARA, la présence de son homologue sénégalais témoigne l’importance accordée à la sécurité et à la stabilité des deux pays. Il a enfin souligné qu’ensemble nous avons l’opportunité de partager nos connaissances, d’échanger nos expériences et de forger les partenariats solides qui contribueront à un avenir plus sûr.

Sgt Abdoulaye TRAORE

Source : Fama

Commentaires via Facebook :