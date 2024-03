Afin de donner la bonne information à l’opinion sur les différents théâtres des opérations des FAMA, la Direction de l’information et relations publiques de l’armée (Dirpa) a instauré une rencontre avec les médias (le premier lundi de chaque mois) pour couper–court à toute désinformation, infox ou intox. Ainsi, la situation sécuritaire du mois de février 2024 a été dominée par la nouvelle dynamique offensive des FAMa avec beaucoup d’actions comme des reconnaissances offensives tant dans les airs qu’au sol. Ce mois a également été caractérisé par la capacité d’adaptation des FAMa à la nouvelle réorganisation des Groupes Armés Terroristes (GAT).

Le directeur de la Dirpa, le Colonel-major Souleymane Dembélé a déclaré qu’au regard de leur mode opératoire, les GAT gardent encore leurs capacités de nuisance orientée vers des poses d’EEI, des attaques sur les cibles molles et des pressions contre les paisibles populations civiles : «Le mois de février a été plus intense en mouvements côté FAMa que le mois de janvier avec moins d’attaques terroristes. Et ceci s’expliquera par des opérations dynamiques, des opérations d’opportunités et beaucoup de surveillances aériennes».

Concernant le théâtre-Est de l’opération, le Colonel-major a annoncé que le 6 février 2024, au cours d’une reconnaissance offensive sur la localité de Tinaouker (Bourem), deux suspects terroristes ont été appréhendés avec deux radios Motorola, un ordinateur et un véhicule KIA FAMa détruit sur place.

Aussi, une embuscade terroriste contre une mission FAMa entre Ménaka et Ansongo a été déjouée le 10 février 2024, avec plusieurs terroristes neutralisés, des armes et des véhicules récupérés ou détruits. Le même jour, un EEI a été découvert à 36 km de Ménaka sans faire de victimes, quatre suspects ont été interpellés sur le même tronçon, a-t-il précisé.

Pour le théâtre Sud de l’opération, le patron de la Dirpa dira que le 8 février 2024, un EEI a été découvert et détruit sur place par l’équipe de déminage du Gtia Waraba au Cheick-point sortie de Guiré (Nara). Le même jour (8 février), le poste de sécurité de Melgué (Kayes) a fait l’objet d’une attaque par des individus armés à bord de véhicules pick-up et des motos. «Une réaction des FAMa a permis de déjouer une attaque complexe sur l’axe Bénéna-Mandiakuy, le 10 février 2024, au retour d’une mission de sécurisation d’une foire. Un autre EEI s’est déclenché au passage d’une mission FAMa entre Molobala et Ourikila (Koutiala) le 11 février 2024, faisant deux blessés dans nos rangs dont un grave et un véhicule légèrement endommagé», a précisé M. Dembélé.

Toujours dans le théâtre Sud, poursuit-il, deux terroristes ont été neutralisés, une moto, un PM récupérés et deux suspects appréhendés suite à une embuscade menée par les forces du mal à 9 Km de Mourdiah (Nara) le 16 février 2024 : «Un détachement des FAMa en mission d’escorte a fait l’objet d’une embuscade, le 19 février 2024, aux environs de Soribougou sur la route Bamako-Kita faisant 06 blessés dont 03 graves côté FAMa. Les postes forestiers et douaniers de Bafing, Cercle de Kéniéba ont été visés, le 26 février 2024, par des attaques terroristes sans faire de perte en vie humaine ni de blessés. Les FAMa du poste de Sécurité de Kwala ont réagi à une attaque terroriste complexe de grande envergure le 28 février 2024. Les FAMa ont eu à neutraliser plusieurs GAT».

Enfin, dans le théâtre Centre, le directeur de la Dirpa, le colonel-major Dembélé a indiqué que le 21 février 2024, aux environs de 00h00, un check-point FAMa situé à l’Est et au PK04 de la ville de Niono a été visé par une attaque terroriste. Il a signalé que sur la base de renseignements précis et recoupés, les FAMa ont interpellé une vingtaine de terroristes et complices, le 26 février 2024, dans la localité de Macina (Ségou) avec des armes et des munitions

M. Sylla

Commentaires via Facebook :